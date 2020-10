Nel Asa Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist am Mittwoch auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das norwegische Unternehmen musste einen Abschlag in Höhe von mehr als 6 % hinnehmen. Die Experten sehen bei dem Unternehmen nun ein immenses Problem. Kurz: Die Aktie steht vor dem Wechsel in den Abwärtstrend, so die Vermutung.

Denn die Norweger haben ohne weiteren inhaltlichen bzw. wirtschaftlichen Grund mit Kursverlusten auf weniger als 1,50 Euro alle wesentlichen Chancen auf einen Wechsel in einen starken Aufwärtstrend nun deutlich abgeschwächt. Erst ab Hürden von 1,70 Euro habe der Wert, so die Meinung der Experten, vermutlich eine neue Möglichkeit auf steigende Kurse mit Kursziel von 2 Euro.

So müssen allerdings Investoren wie Analysten wohl erst abwarten, bis die Norweger in wenigen Tagen am 5. November ihre Zahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Davon könnten Impulse ausgehen. Immerhin hatte Nel Asa mit dem Zahlenwerk zum zweiten Quartal positiv überrascht. Insofern bestehen weiterhin Chancen auf einen Ausbruch nach diesem Tag.

Bis dahin jedoch sollte der Titel zumindest die Marke von 1,40 Euro nicht unterkreuzen. Ab diesem Punkt könnte es zu einem massiven Abschlag kommen, denn dann wäre auch formal der charttechnische Abwärtstrend erreicht…

from

Finanztrends by Ferdinand Kempe

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.