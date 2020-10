Nel Asa Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Was für ein Knall bei Nel Asa. Es geht seit Tagen nur noch aufwärts, der Aufwärtsmarsch scheint kein Ende zu kennen. Aktuell schaffte die Aktie nun den Sprung in Richtung der Marke von 2 Euro. Das tatsächliche Kursziel bleibt beim Allzeithoch 2,18 Euro im Visier. Nach dem Plus von 6 % am Montag im Späthandel sind die Notierungen nun innerhalb einer guten Handelswoche um etwa 20 % nach oben marschiert. Der Knall will kein Ende finden. Die Kurse sind bezogen auf einen Monat nun wieder im Plus und für die vergangenen drei Monate zumindest wieder auf neutralem Terrain von + / – 0 %.

Besser als aktuell geht es kaum noch. Das Kursziel schient greifbar. Die alte Stärke ist wieder da.

Nel Asa: Was für eine Befreiung

Dem Unternehmen gelang es ganz offensichtlich, sich aus den Klauen der Krise von Nikola zu befreien. Das US-Unternehmen hatte zuletzt die Entwicklung dominiert. Dies ist Geschichte: Nel Asa hat in den vergangenen Tagen ausgehend von fast 1,40 Euro mehr als 30% zugelegt und damit stärker gewonnen als Nikola.

Nun geht es nach Meinung von Analysten auch ohne entscheidende wirtschaftliche Nachrichten deutlich aufwärts. Die Aktie hat nun lediglich noch die bedeutende Marke von 2 Euro vor sich. Der Wert könnte dann ohne weitere Hindernisse weitere 10 % aufsatteln. Die Kurse sind dann direkt auf dem Weg dazu, ein neues Allzeithoch zu realisieren.

Die Entwicklung fußt auf der Vorstellung, Nel Asa habe mit dem Unternehmen Nikola nichts zu tun – was falsch ist. Nikola hatte einen beträchtlichen Anteil an Aufträgen, die Nel Asa benötigte. Insofern steht die Kurserholung wirtschaftlich betrachtet auf tönernen Füßen. Die Notierungen sind allerdings technisch ebenfalls in einwandfreiem Zustand. Der GD200 ist bei 1,38 Euro klar überwunden. Alle Signale (!) sind “grün”. Dies gilt als herausragendes Zeichen.

