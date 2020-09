Nel Asa Aktie: Die Katastrophe!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Liebe Leser,

der Hype im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Segment hat leider ein neues Kapitel aufgeschlagen. Das norwegische Unternehmen Nel Asa leidet stark darunter – die Kurse sind nun um fast 10 % eingebrochen. Das, was dort passiert, kann in dieser Branche stets vorkommen. Sie sollten sich diese Entwicklung genau ansehen – und bei Investments stets mit Stop-Loss-Limits arbeiten. Der aktuelle Fall bestätigt dies nur noch.

Nel Asa hat zuletzt unter anderem mit dem Unternehmen Nikola eine Kooperation abgeschlossen. Die Kooperation ließ sich – auch an den Börsen – über einen längeren Zeitraum recht gut an. Nun gibt es ernsthafte Probleme, die mich in dieser Branche insgesamt kaum überraschend.

Denn es sind Betrugsvorwürfe gegen Nikola aufgetaucht. Diese Betrugsvorwürfe stammen aus dem Umfeld eines Hedgefonds. “Hindenburgesearch” hat die Studie “Wie man es mit einem Ozean aus Lügen zu einer Kooperation mit dem größten Automobil-OEM bringen kann” herausgebracht. Anhand von E-Mails, Textnachrichten etc. soll Nikola-CEO Trevor Milton Falschaussagen überführt werden.

Ich kann die Vorwürfe an dieser Stelle – zumal nicht in kurzer Zeit – nicht überprüfen. Dennoch ist der gesamte Vorgang bemerkenswert. Damit wird der Kurs von Nel Asa nach unten gerissen, auch wenn das norwegische Unternehmen derzeit sogar einen recht starken Trend an den Aktienbörsen vorweisen konnte.

Die Kurse drohen nun in einen Abwärtstrend überzugehen, meinen charttechnische Analysten. Die jetzt erreichte Unterstützung bei 1,80 Euro sei entscheidend. Dabei haftet Nel Asa für diesen “Betrug” oder den “Betrugsvorwurf” lediglich indirekt mit. Mitgefangen, mitgehangen, wie so oft an den Börsen.

Nikola selbst hat sich per Twitter bereits gegen die Vorwürfe gewehrt. Stehen entsprechende Vorwürfe aber erst einmal im Raum, können Sie gerade an den Finanzmärkten oftmals kaum wieder eingefangen werden. Deshalb wird es sowohl für Nikola und Nel Asa kritisch.

Bemerkenswert allerdings ist aus meiner Perspektive: Der Hedgefonds selbst wird von Nikola praktisch als “Short-Seller” beschrieben. Das Unternehmen also geht Short-Positionen auf Aktien ein und würde von fallenden Notierungen – oft genug erheblich – profitieren. Das wiederum könnte ein Motiv dafür sein, entsprechend über Nikola zu berichten. Auch dieser Vorwurf lässt sich so schnell nicht belegen oder entkräften.

Ähnlich aber erging es vor Wochen ITM Power. Das Unternehmen litt unter dem Einfluss von Short-Sellern, die entsprechend Druck auf den Markt und damit auch auf die Kurse nahmen. Short-Attacken sind gerade in Hype-Märkten jederzeit möglich. Teils reichen Gerüchte, teils sind die Vorwürfe begründet – ganz so, wie wir es bei Wirecard gelernt haben. Deshalb warne ich stets davor, zu viel und ungeschützt in Hype-Märkte zu investieren. Sonst kann es schnell zu einer Katastrophe kommen.

