Nel Asa Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist am Donnerstag mit einem weiteren Abschlag in den Handel gegangen. Nun wird es spannend – lässt ausgerechnet der norwegische Konzern nun Federn im Kampf um die Wasserstoff-Revolution? Darauf deutet jedoch sehr wenig. Das Kursziel der Aktie von Nel Asa bleibt jedoch auf dem bisherigen Niveau.

Nel Asa: Da passiert…





… wenig. Am Donnerstag, so die Meinung von Analysten, kam es im ganzen Segment ohnehin zu Gewinnmitnahmen. Darunter leidet auch die Aktie von Nel Asa. Der Wert hat mit dem Abschlag von 5 % nun teils sogar die Marke von 3,20 Euro nach unten durchkreuzt.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

Auf der anderen Seite jedoch ist der norwegische Konzern mit seinem Titel in einem ganz klaren Aufwärtstrend. Schließlich ging es in den zurückliegenden fünf Tagen (vor dem Donnerstag) bereits um 17 % aufwärts.

In den vergangenen vier Wochen ging es um gut 40 % nach unten. Und in drei Monaten verlor der Kurs sogar über 84 %. Die Aktie ist auf dem Weg, die Marke von 3 Euro zunächst dauerhaft hinter sich zu lassen. Damit bleibt das Kursziel von 4 Euro aktiv, so die Meinung von Analysten, die kaum Hindernisse sehen.

Ein solcher Aufwärtstrend wird nach zu starken Kursgewinnen oft von Gewinnmitnahmen begleitet, wissen Beobachter.

Gratis PDF-Report zu NEL ASA sichern: Hier kostenlos herunterladen

Wirtschaftliche Impulse kommen vor allem aus den USA. Nach der US-Wahl hat Joe Biden die Hoffnung genährt, der Klimaschutz und damit Investitionen in das Segment der alternativen Energien würden vorangehen.

Zudem hat der Bundesstaat Kalifornien mächtige Investitionen noch für das laufende Jahr angekündigt. Der Haushalt sieht im Entwurf nun Investitionen im Umfang von 4,5 Milliarden Dollar vor. Dies hat die Kurse insgesamt entscheidend nach oben getrieben.

Davon würde auch Nel Asa profitieren. Deren US-Tochter Nel Hydro hatte jüngst bereits Geschäfte abgeschlossen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.