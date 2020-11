Nel Asa Aktie: Der Hammer!!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa ist am Donnerstagmorgen im Vormittagshandel direkt wieder auf Kurs gegangen. Am Vortag hatte die Aktie leicht nachgegeben. Dennoch bleibt es bei dem überragenden Eindruck, den das Papier aktuell macht. Der Hammer: Analysten rechnen schon in diesen Tagen mit dem nächsten Anlauf in Richtung eines neuen Allzeithochs. Die Aktie wird demzufolge erneut versuchen, die Marke von 2,19 (2,20 Euro je nach Börsenplatz) zu überwinden.

Damit wird der Titel aus Sicht der Analysten und Investoren zum Ende der Woche wohl einer der spannendsten überhaupt: Auch im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen hat die Aktie als einziger Titel die Chance, ein neues Allzeithoch zu erklimmen. Insofern beobachten die Märkte Nel Asa genau.

Das nächste Ziel ist damit unmittelbar greifbar. Denn wenn Nel Asa das Top markiert hat, wird es in den kommenden Tagen eher sogar darum gehen, die nächsten Schritte in Richtung von 2,50 Euro anzugehen. Bis dahin gibt es keine Hürden, die aus charttechnischer Sicht relevant wären.

Neue Nachrichten gibt es derzeit nicht mehr, nachdem bereits zwei sehr starke Kooperationen vermeldet worden waren. Diese betreffen die USA und die dortige Tochter Nel Hydro sowie eine Kooperation mit Iberdrola in Spanien. Die Wirkung lässt tendenziell noch immer nicht nach, stellen auch die technischen Analysten fest.

Der GD200 wie auch andere technische Indikatoren sind ausgesprochen weit entfernt. Die Aktie hat nach dem Schock um Nikola sämtliche kurz-, mittel- und langfristigen Indikatoren hinter sich gelassen. Auch das Momentum wie auch die relative Stärke nach Levy sind nun nach oben gedreht worden. Insofern hat die Aktie den richtigen Trend eingeschlagen, meinen die Analysten bereits – der Handelsbeginn am Donnerstag zeigt, wohin die Reise gehen kann.





