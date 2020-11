Nel Asa Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Ein neues Wunder praktiziert aktuell die Aktie von Nel Asa. Der Titel konnte zuletzt am Mittwoch einen unglaublichen Aufschlag in Höhe von mehr als 3,5 % verbuchen. Die Aktie kratzt nun sogar an der wichtigen Marke von 2 Euro. Wenn der Wert in den ersten Morgenstunden des Donnerstags erkennen lässt, diese Marke nun klar zu überwinden, dann ist der nächste Hammer nicht weit. Das Kursziel kann nur lauten: Allzeithoch.

Die Stimmung steigt

Auch die Stimmung steigt, so die Meinung von Analysten mit Blick auf den Wert. Die Aktie hat nun seine Konkurrenzunternehmen Ballard Power oder PowerCell Sweden recht deutlich abgehängt. Die Aktie wird aus Sicht von Analysten und Investoren offenbar ein höheres Potenzial besitzen als die Konkurrenz aus Kanada oder Schweden. Einzig ITM Power konnte wie Nel Asa zuletzt deutlich zulegen.

Hintergrund ist nicht nur die Entwicklung aus den USA. Hintergrund ist hier auch der Umstand, dass das Tochter-Unternehmen Nel Hydro einen Auftrag in den USA gewonnen hat, der zunächst kaum bewertet worden war. Dies ist nun mit Verspätung geschehen. Nel Hydro wiederum hebt den Wert für das gesamte Unternehmen Nel Asa deutlich an.

Deshalb ist die Aktie binnen der vergangenen fünf Tage bereits um mehr als 7,5 % nach oben geklettert. Die Kurse sind innerhalb eines Jahres unter dem Strich nun sogar um über 126 % nach oben gestürmt. Der charttechnische Aufwärtstrend ist unverkennbar. Entscheidend ist nun, dass das Allzeithoch bei 2,19 Euro direkt geknackt werden kann. Darüber wäre angesichts der jüngsten Dynamik der Weg frei für noch einmal steilere Kursgewinne.

Auch die Spezialisten der technischen Analyse sehen sich bestätigt. Der Aufwärtstrend war hiernach nie verlassen worden. Der GD100 ist jüngst zusätzlich zurückerobert worden. All diese Voraussetzungen zeigen, in welche Richtung es für den norwegischen Konzern geht.





