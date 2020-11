Nel Asa Aktie: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa legte auch am gestrigen Mittwoch einen neuen Spurt hin. Derzeit sind Analysten von dem Wert massiv überzeugt. Ein Hammer, wie es mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung heißt. Ein Hammer aber ist auch das neue Kursziel, das Analysten dem norwegischen Konzern nun wieder gutschreiben können. Wie schnell wird der Durchbruch gelingen? Nicht ob, sondern wann ist hier die entscheidende Frage, so die überwiegende Meinung offenbar.

Nel Asa: Das ist großartig

Die Wahl in den USA ist aus Sicht von Analysten für Unternehmen wie Nel Asa großartig. Denn Joe Biden ist der Kandidat des Klimaschutzes. Damit ist gewährleistet, dass die Unternehmen der Branche Wasserstoff- und Brennstoffzellen zumindest ab dem 20. Januar, dem Tag der Inauguration, mit Zusagen rechnen können.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

Eine Regierungserklärung hat es formal noch nicht gegeben. Dennoch stehen die Chancen gut, dass Nel Asa und Co. von dem Wechsel an der Spitze des wirtschaftlich bedeutendsten Landes der Welt profitieren werden. Insofern ist auch der Kurs zuletzt zumindest stabil gewesen.

Der Titel ist nun nach dem Gewinn von weiteren fast 3 % im Abendhandel auf dem Weg, 1,81 Euro hinter sich zu lassen. Die letzte technische Hürde, der GD100, liegt genau bei 1,81 Euro. Mit diesem Schritt ist der Weg zum Kursziel 2 Euro offen. Wenn dies gelingt, wäre dann wiederum aus Sicht der charttechnischen Analysten die Chance auf einen Durchmarsch auf das frühere Allzeithoch 2,19 Euro gegeben.

Entscheidend könnte also der Zugewinn am Mittwoch bereits gewesen sein, wenn es nicht sofort zu einem Rücksetzer kommt. Wirtschaftlich betrachtet sind die Zahlen zum 3. Quartal zudem nicht so ausgefallen, dass ein massiver Ausverkauf zu erwarten wäre. Daher wird es in den kommenden Tagen – und sogar Stunden – interessant.

Von Frank Holbaum - 12. November 2020

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.