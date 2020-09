Nel Asa Aktie: Hammer!?!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Unfassbar, in welcher Verfassung sich die Aktie von Nel Asa befindet. Der Titel musste am Dienstag einen Abschlag in Höhe von fast 5 % hinnehmen und war die schlechteste der Aktien aus dem Segment der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte. Erschütternd, so auch die Analysten, die jetzt mit einem kleinen Comeback und Turnaround gerechnet haben.

Dabei dürfte Nel Asa jetzt keinen Boden mehr verlieren. Denn die Norweger sind bereits auf einem fast erschütternd niedrigen Niveau angelangt. Der Titel hat mit gut 1,50 Euro die Chance auf einen Ausbruch nach oben zunächst weitgehend ad acta gelegt

Noch hängt die Kursentwicklung viel zu stark an dem, was Nikola in den USA macht. Der skandalumwitterte Konzern kämpft inzwischen noch stärker als zuvor gegen ein Aus a la Wirecard. Nikola war Betrug vorgeworfen worden. Das Unternehmen könne die avisierten E-LKW gar nicht bauen.

Die Notierungen scheinen dem Markt, der dies zunächst mit deutlichen Abschlägen quittiert hatte, weiterhin Recht zu geben. Am Dienstag ging es für Nikola um weitere 8 % abwärts. Dies wiederum ist ein Beleg dafür, dass es an Glaubwürdigkeit fehlt.

Nel Asa wiederum hat vor allem deshalb zuletzt gepunktet, weil Nikola als großer Partner präsentiert worden war. Nikola gilt als Unternehmen, das auch künftige Umsätze in den USA versprochen hatte.

Dementsprechend wird aktuell gewarnt: Bei einem Kursniveau von 1,50 Euro kann es recht schnell auf eine Unterstützung bei 1,40 oder zumindest 1,45 Euro abwärts gehen. Ab diesem Punkt wiederum darf die Aktie kaum noch verlieren, ohne in den Abwärtstrend überzugehen. Wichtig wäre vor allem, nicht auch noch 1,30 Euro zu avisieren. Dort verläuft der GD200. Spätestens dann ist ein Kursziel über dem aktuellen Kurs nicht mehr realistisch.

from

Finanztrends by Frank Holbaum

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.