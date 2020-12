Nel Asa Aktie: Granate!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa kristallisiert sich inzwischen immer mehr als Granate heraus. Das Unternehmen konnte in den vergangenen Tagen seinen Wert auf gut 2,30 Euro steigern. Dies ist angesichts des lange Zeit unantastbaren Allzeithochs bei 2,19 Euro nicht zu erwarten gewesen. Die Aktie ist demnach erneut in einer noch dynamischeren Trendbewegung gelandet als zuvor.

Der Wert dürfte nach Meinung der Beobachter, die sich mit den Kursverläufen und deren Dynamik selbst beschäftigen, sogar die Marke von 2,50 Euro als Kursziel ins Auge fassen. Die Distanz beläuft sich auf weniger als 10 %. Das bedeutet wiederum, dass es jetzt schnell gehen kann.

Die entscheidende Frage in solchen Situationen richtet sich in der Regel – bei Werten dieser Gewichtsklasse – an die Fonds bzw. deren Algorithmen. Die wirtschaftliche Bewertung spielt oft genug keine Rolle mehr, wenn die Werte bestimmte Kursmarken erreicht haben. Wenn die Algorithmen auf „Kaufen“ stellen (mehrheitlich), sind 2,50 Euro nicht nur ein erstes Kursziel, sondern möglicherweise sogar Durchgangsstation.

Umgekehrt haben sich gerade für diese Betrachtung die Unterstützungen als stabil erwiesen. 2,10 Euro wurden getestet und zu einem Comeback-Versuch genutzt. Ein recht deutliches Signal dafür, dass es mittelfristig hier Halt geben wird, wenn die Notierungen schwächer werden.

Wirtschaftlich betrachtet ändert sich wenig. Nel Asa könnte davon profitieren, dass und wenn Joe Biden in den USA die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie neu aufstellt, um die USA zurück in das UN-Klimaschutzabkommen zu überführen. Immerhin findet sich dort mit der Tochter Nel Hydro ein Abnehmer für Aufträge und Subventionen. Dies wiederum verstärkt die aktuellen Aussichten, die sich in diesen Tagen neu ergeben haben.





