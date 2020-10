Nel Asa Aktie: Befreiungsschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Nel Asa steht vor einer fast schon entscheidenden Woche. Denn die Notierungen sind zuletzt am Freitag zwar etwas gestiegen. Dennoch wird die Stimmung an den Börsen zusehends volatiler. Dies kann insbesondere Nel Asa treffen. Die Aktie müsste für einen nachhaltigen Aufschwung relativ rasch auf mehr als 1,70 Euro bzw. sogar über 1,75 Euro klettern.

Die Aktie würde deshalb in den kommenden Sitzungen einen Befreiungsschlag landen, weil der Aufwärtstrend dann seine Dynamik zurückgewinnen würde. Diese Dynamik hatte Nel Asa durch einen mehr als 15%igen Abwärtsmarsch infolge des Nikola-Skandals verloren. Im Aufwärtstrend bleibt das Papier noch immer.

Nel Asa: Kursziel 2 Euro

Dennoch sind die Trends klar aufwärts gerichtet. Der Wert hat in den vergangenen 12 Monaten einen Aufschlag von 122 % geschafft. Wenn es gelingt, den oben beschriebenen Befreiungsschlag zu inszenieren und den Kurs auf über 1,75 Euro zu treiben, dann sind die Hindernisse rar gesät. Lediglich in Höhe von etwa 1,85 Euro könnten noch kleinere Hürden warten, so die Chartanalysten.

Wirtschaftlich betrachtet ist der Kurs bestenfalls angemessen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist mit mehr als 30 deutlich zu hoch, um angetrieben durch Erfolge nach oben zu marschieren. Charttechnisch jedoch sind die Unterstützungen bei 1,60 Euro und dann in der Zone zwischen 1,40 und 1,45 Euro relativ stabil.

Insofern kann der Kurs, mittlerweile losgelöst von Nikola, recht schnell wieder klettern. Dies sehen auch die technischen Analysten ähnlich. Der Wert hat immerhin den GD200 bei 1,40 Euro weit hinter sich gelassen. Die 38-Tage-Linie hat Nel Asa schon am Freitag wieder überwunden. Zudem sind nunmehr die relative Stärke-Indizes kurz- und langfristig wieder im Vorwärtsgang. Aus dieser Sicht also kann der Wert auch schnell wieder nach oben klettern. Dies wäre ein weiterer Befreiungsschlag.

