Nel Asa Aktie: Auf dem Sprung

Das Unternehmen von Nel Asa hat sich in den vergangenen Tagen wieder deutlich stärker gezeigt als dies am Ende der zurückliegenden Woche zu vermuten war. Die Aktie konnte auch am Dienstag einen kleinen Aufschlag verbuchen. Damit wurde ein wichtiges Signal sichtbar: Die Aktie ist wieder auf dem Sprung.

Aufwärtstrend intakt





Es gibt keine neuen Nachrichten aus den USA, wo die Tochter Nel Hydro von der Politik der neuen US-Regierung profitieren soll. Dort wird Joe Biden am 21. Januar im Weißen Haus sitzen. Von dort aus soll die Rückkehr in das UN-Klimaschutzabkommen gesteuert werden.

Nel Asa wiederum als Muttergesellschaft könnte über Aufträge in den USA profitieren, lauteten die jüngsten Spekulationen. Deretwegen war der Kurs in den vergangenen Monaten noch einmal über Gebühr nach oben getrieben worden.

Nel Asa hat zwar unter dem Strich per Wochenbilanz insgesamt -5,5 % nachgegeben. Dies jedoch war als Gewinnmitnahme ausgelegt worden. Die Dienstag-Gewinne zeigen in die andere Richtung. Innerhalb der zurückliegenden vier Wochen war es insgesamt um 27 % aufwärts gegangen.

Damit schraubt sich das Gesamtergebnis für die vergangenen sechs Monate immerhin auf ein Plus von gut + 47 %. Das führte zuletzt dazu, dass Nel Asa bei 3,32 Euro ein Allzeithoch markierte. Dies ist selbst im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Werte ungewöhnlich.

Plug Power oder Ballard Power sind von ihren historischen Allzeithochs noch weit entfernt. Gewinnmitnahmen auf dem Niveau sind nach sehr starken Aufschlägen also nicht unüblich.

Nun wurde die Marke von 3 Euro zurückerobert. Dies wiederum gilt vor allem bei den Chartanalysten als starkes Signal. Denn das Feld bis zum Allzeithoch ist auf diese Weise weitgehend frei. Auch ohne neue Nachrichten kann es typischerweise bis zu dieser Hürde gehen.

Darüber sind sogar deutlich weiter steigende Notierungen möglich, zeigt die Vergangenheit nach der Überwindung eines Allzeithochs. Auch ohne neue Nachrichten ist die Aktie derzeit sehr stark.





