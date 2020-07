Nel ASA: weiter heiß begehrt!!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Wasserstoff-Werte bleiben weiter im Fokus der Stuttgarter Anleger: Am Montag legte Nel ASA als eine der meistgehandelten Aktien 3,7% zu. Interessant für die Nel ASA-Aktionäre dürften dabei erste Details der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sein: So sollen bis 2023 rund 3,4 Milliarden Euro in den Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur für umweltfreundliche Technologien fließen, das Wasserstoff-Tankstellennetz soll „zügig ausgebaut“ werden. EUWAX



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.