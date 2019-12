Nel ASA unter Druck!

Kein guter Handelstag gestern für das norwegische Wasserstoff-Unternehmen: Nel ASA-Aktien verloren am Dienstag rund 6 Prozent. Als möglicher Grund wird eine Short-Attacke der Investmentgesellschaft Airain genannt. Wie Bloomberg berichtet, hat Airain eine Short-Position im Volumen von etwa 6 Millionen Nel-Aktien aufgebaut – das entspricht etwa 0,5 Prozent aller Nel ASA-Aktien. Rein rechnerisch hältt Airain damit etwa ein Viertel aller aktuellen Netto-Leerverkaufspositionen bei Nel ASA. EUWAX



