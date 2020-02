Nel ASA und Ballard Power: Alle wollen diese Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Ballard Power":

Zur Wochenmitte setzten die Stuttgarter Anleger verstärkt auf Wasserstoff-Aktien. Keine ist dabei gefragter als Nel ASA, die gestern mit einem Plus von rund 7 Prozent auf 1,34 Euro kletterten. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Wochen fort, konnte Nel ASA doch in den letzten 14 Tagen einen Zuwachs von 31 Prozent verbuchen. Doch nicht nur Nel ASA war in Stuttgart gefragt:



Auch Ballard Power sicherte sich einen Platz auf dem Treppchen der meistgehandelten Werte. Die Aktie legte rund 8 Prozent auf 12,35 Euro zu und kletterte damit auf den höchsten Stand seit 2006. Richtig spannend wird es Anfang März, wenn Ballard Power die Zahlen zum vierten Quartal 2019 veröffentlicht. Die Erwartungen jedenfalls scheinen bei den Anlegern hoch zu sein. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.