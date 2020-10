Nel ASA: Gewagtes Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA war lange der Liebling der Anleger. Die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten stiegen allein von April bis Anfang September 2020 von wenig mehr als einem Euro auf bis zu 2,19 Euro. Dann erwischte das Drama um Truck-Entwickler Nikola Motor auch die Nel-Aktie hart. Für das unter Betrugsverdacht stehende US-Unternehmen sollen den die Norweger das Tankstellennetz in den USA aufbauen. Dem ersten empfindlichen Einbruch folgte bei Nel ASA allerdings eine deutliche Erholung, gewagte Kursziele wurden bereits wieder aufgerufen. Und was passiert? Die Papiere fallen nun seit Tagen immer weiter und weiter.

Es war die norwegische Investmentbank Arctic Securities, laut des Anlegerverlags „ganz dicht dran am Unternehmen“, die für Nel ASA jüngst ein Kursziel von 2,32 Euro aufgerufen hat. Analyst Daniel Stenslet habe Nel genau unter die Lupe genommen und sehe „noch einiges an Potenzial bei den Papieren“, wie es hieß. Doch diese entfernen sich stattdessen von diesem Ziel immer mehr. 1,95 Euro war die Nel-Aktie zum Beginn der Vorwoche noch wert, ins Wochenende verabschiedete sie sich bei einem Aktienkurs von 1,76 Euro. Nach schwachem Wochenbeginn und einem weiteren Abschlag von mehr als drei Prozent wurden die Anteilsscheine am Mittwochabend bei nur noch 1,63 Euro gehandelt – rund 20 Prozent unter dem jüngsten Höchststand. Um das Kursziel von Arctic Securities zu erreichen, müsste Nel weit mehr als 40 Prozent zulegen.

Ausgeschlossen ist eine derartige Performance bei einem so volatilen Wert wie Nel ASA keineswegs. Aber eben auch keinesfalls sicher. Denn die Nachrichtenlage um das Unternehmen war zuletzt äußerst positiv: Zwei Bestellungen von Wasserstoff-Tankstellen in den Niederlanden sowie in Polen im Auftragswert von mehreren Millionen Euro vermeldete die Nel-Tochter Nel Hydrogen zuletzt. Die Aktie verlor in der Folge dennoch enorm an Wert.

