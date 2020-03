Nel ASA: Es geht nach oben!

Nachdem auch die Wasserstoff-Aktien in der letzten Woche Federn lassen mussten, legen die Werte in dieser Woche wieder zu. Dabei handelten die Stuttgarter Anleger gestern vor allem Nel ASA, die um rund 5,5 Prozent auf 1,15 Euro zulegen konnten. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.