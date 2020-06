Nel ASA: Druck erhöht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Rege gehandelt wurde in Stuttgart gestern auch Nel ASA. Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens verlor bis zum Mittag 4%. Nachdem die Bundesregierung letzte Woche eine nationale Wasserstoffstrategie beschlossen hatte, erhöht sie nun den Druck auf die EU: Gemeinsam mit acht weiteren Ländern fordert Deutschland von der EU-Kommission eine Strategie für den Ausbau klimafreundlicher Wasserstoff-Energie. EUWAX

