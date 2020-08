Nel ASA Aktie: Das ist wirklich ohne Beispiel!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA hatte nach ihrem jüngsten Aufstieg an diesem Dienstag eine kleine Verschnaufpause eingelegt: Innerhalb von fünf Handelstagen waren die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zuvor von 1,85 auf 2,01 Euro vorgeprescht, am Tag vor Bekanntgabe der Quartalszahlen aber war die Nel-Aktie wieder auf 1,89 Euro zurückgefallen. Zu Unrecht wohl, wie sich jetzt zeigt: Am Mittwoch reagierten die Märkte verzückt auf das Ergebnis und schickten die Papiere von Nel ASA wieder in Richtung Allzeithoch bei 2,19 Euro.

Nel-CEO ist „relativ zufrieden“

Bei einem Plus von annähernd zehn Prozent auf 2,08 Euro, mit dem Nel ASA in Frankfurt am Mittwoch aus dem Handel ging, fehlen also nur noch fünf Prozent. Offenbar schlossen sich die Anleger dem Management des Unternehmens an: „Wir sind trotz der Covid-19-Situation relativ zufrieden mit dem Umsatzwachstum im zweiten Quartal und einem beispiellosen Auftragseingang“, so Jon André Løkke, CEO von Nel, zu den neuesten Zahlen. Die Märkte, in denen Nel ASA tätig sei, wiesen „weiterhin eine hohe Aktivität und Wachstumsdynamik auf, zusätzlich zu dem staatlichen Interesse an der Entwicklung grüner Energieinfrastrukturen und -industrien nach Covid-19“, sagte er.

Umsatz und Aufträge hoch, Verluste runter

Nel ASA erzielte demnach im zweiten Quartal 2020 einen Umsatz von 148,6 Millionen Kronen (14,1 Millionen Euro), was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprach. Das EBITDA betrug nach Nel-Angaben -48,7 Millionen Kronen (-4,62 Millionen Euro), nach 72,6 Millionen Verlust im Vergleichsquartal 2019. Der Auftragsbestand stieg derweil auf den Rekordwert von über einer Milliarde Kronen, was mehr als 95 Millionen Euro entspricht. Das bedeutete laut Nel ASA den stärksten Auftragszugewinn in der bisherigen Firmengeschichte und eine Steigerung um 75 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2020. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über Barmittel in Höhe von aktuell mehr als 2,5 Milliarden Kronen (etwa 240 Millionen Euro). Nel bekräftigte zudem die langfristigen Aussichten – und die Anleger den Aufwärtstrend.

