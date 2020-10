Nel ASA Aktie: ging gerade nochmal gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Aktie lässt turbulente Woche hinter sich

Die Aufwärtsbewegung, welche seitdem 24. September nun andauert bekam in den vergangenen Tagen einen leichten Knick. So verlor die Aktie vergangene Woche zwischenzeitlich fast 10 Prozent. Darüber hinaus rutschte die Aktie unter die 38-Tage-Linie (GD38). Doch glücklicherweise konnte sich die Nel ASA Aktie am letzten Handelstag nochmals fangen. Währenddessen bewies sich der Unterstützungsbereich bei rund 1,70 EUR erneut als charttechnisch wichtige Auffang-Zone. Auch wenn die vorige Handelswoche nicht von Erfolg gekrönt war, legte die Aktie im Oktober bislang um 9 Prozent zu. Derweil kommt die Aktie auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden EUR.

Schon seit Anfang Juni bewegt sich die Aktie nun orientierungslos in einer Seitwärtsphase. Auch wenn zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch (2,19 EUR) erreicht wurde, scheiterte sie bei darauffolgenden Anläufen einige Mal an dieser Marke. So fungiert folgerichtig der Bereich um 2,12-2,19 EUR als starke Widerstandszone.

In den nächsten Tagen wird es wichtig zu beobachten sein, ob Nel ASA sich von dem Kursrückgang unbeeindruckt zeigt und den anfangs beschriebenen Aufwärtstrend fortsetzen kann. Anfang November kann es dann zum Showdown kommen. Scheitert die Aktie erneut am Widerstandsbereich oder erfolgt durch ein Break ein neues Rekordhoch? Den entscheidenden Impuls hierfür liefert womöglich die Präsentation der Ergebnisse zum dritten Quartal Anfang November.

Aktuell liegen 7 Analystenbewertungen vor. So erhält die Aktie 3-mal die Einstufung ‘Buy’. Des Weiteren sind 3 ‘Hold’-Ratings und 2 ‘Sell’-Ratings vorhanden. Das Median-Kursziel beträgt 21,00 NOK (1,91 EUR). In der Gesamtbetrachtung lautet gemäß dem Analystenkonsens die Einstufung ‘Hold’.

