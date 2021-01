Nel ASA Aktie: Ein echter Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA ist in den vergangenen Tagen in eher ruhigerem Fahrwasser unterwegs: Nach ihrem Sprung auf ein neues Allzeithoch von 3,40 Euro am Freitag, pendeln die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten seitdem etwas tiefer um die Marke von 3,20 Euro. Am Mittwoch verzeichnete die Nel-Aktie bis Börsenschluss einen Aufschlag von drei Prozent auf 3,28 Euro. Und das ist als echter Erfolg zu werten, gab es aus der Heimat doch ein ziemliches Störfeuer.

Es war die norwegische ABG Sundal Collier (ABGSC), nach eigenen Angaben eine unabhängige nordische Investmentbank, die sich über 30 Jahre entwickelt habe, die erstmals die Aktie von Nel Asa analysiert habe, wie Börse Online am Mittwoch berichtete. Dabei allerdings komme das Institut mit Sitz in Oslo laut dem Wirtschaftsdienst Bloomberg „zum Schluss, dass die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Unternehmens derzeit nur eine Halteposition ist und rät damit nicht zum Kauf der Nel-Aktie“, wie es heißt.

Das Kursziel für die Papiere von Nel ASA hat ABGSC dem Bericht zufolge bei lediglich 30 Kronen festgelegt, was umgerechnet 2,90 Euro entspricht. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau wäre dies ein Abschlag von rund zehn Prozent. Die Anleger allerdings ließen sich von der Einschätzung offensichtlich nicht irritieren – und schickten die Nel-Aktie sogar leicht nach oben.

Obwohl der Abstand zum Allzeithoch aus der Vorwoche derzeit noch knapp fünf Prozent beträgt, ist die Entwicklung der Aktie von Nel ASA nach wie vor beeindruckend. Allein in den vergangenen vier Wochen ging es mit den Papieren um mehr als 40 Prozent nach oben. Aufs Jahr gesehen beträgt der Aufschlag annähernd 250 Prozent. Der bislang letzte gemeldete Auftrag, ein 20-MW-Elektrolyseur für eine Wasserstoff-Produktionsanlage von Nel-Partner Everfuel in Dänemark, stammt noch aus dem Dezember. Nel ASA bezifferte den Auftragswert mit 7,2 Millionen Euro.





