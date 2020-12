Nel ASA Aktie: Die Ziele längst übertroffen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA scheint sich in diesen Tagen ein Wettrennen zu liefern mit den Papieren des Brennstoffzellen-Produzenten Plug Power: Beide ringen um den jüngsten Höchststand von Ende November. Doch genau wie bei Plug Power, verlässt die Anleger bei der Nel-Aktie am Ende offenbar ebenfalls der Mut. 2,39 Euro standen an diesem Mittwoch nach dem Mittag bei der Aktie von Nel ASA zu Buche, zum Kurs von 2,48 Euro vom 30. November fehlten zu diesem Zeitpunkt noch genau 9 Cent. Doch dann gab die Aktie wieder leicht nach. Wird das mit einem neuen Allzeithoch noch was?

Ob die Aktie von Nel ASA in den nächsten Tagen nachholt, was ihr in den vergangenen gut zwei Wochen nicht gelungen ist, bleibt Spekulation. Zwar bezeichnete die Investmentbank Bryan, Garnier & Co die Anteilsscheine zuletzt als ein „must have“. Auch für die norwegische Arctic Securities ist Nel weiterhin ein Kauf. Allerdings haben die Papiere die meisten Kursziele der institutionellen Analysten längst übertroffen.

15,86 Norwegische Kronen, umgerechnet gerade einmal 1,50 Euro, lautet das durchschnittliche Kursziel von sieben Analysten, die derzeit auf marketscreener.com geführt werden. Zum aktuellen Kurs wäre dies ein Abstand von rund 35 Prozent – und zwar nach unten. Keine Überraschung also, dass von diesen Experten nur zwei zum Kauf der Nel-Aktie raten. Zwei Analysten empfehlen, die Papiere zu halten, die restlichen drei empfehlen zum Verkauf.

Nel ASA weit hinter Plug Power





Und in der Tat ist das derzeitige Kursniveau beachtlich: Um 30 Prozent hat sich die Aktie von Nel ASA allein im zurückliegenden Monat verteuert. Auf Jahresfrist liegt der Aufschlag bei ziemlich genau 200 Prozent. Doch auch hier lohnt der Vergleich des norwegischen Unternehmens mit Plug Power: Das US-amerikanische Unternehmen hat in den zurückliegenden 12 Monaten seinen Börsenwert sogar um schier unglaubliche 720 Prozent gesteigert.





