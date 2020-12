Nel ASA Aktie: Ein Vorbote für Größeres!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA hatte bereits zum Ende der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch markiert: Bei 2,28 Euro waren die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten am Freitagvormittag gehandelt worden. Und doch war es nur der Vorbote für Größeres: Am Montag hob die Nel-Aktie noch einmal richtig ab, legte bis nach dem Mittag um weitere acht Prozent zu und markierte bei 2,46 Euro bereits den nächsten Höchststand. Dass es danach zu Gewinnmitnahmen kam, war sicherlich keine Überraschung – ein zwischenzeitliches Monatsplus von fast 60 Prozent bei Nel ASA war offenbar zu verlockend.

Nel ASA meldete mehrere Aufträge





Was die Papiere von Nel – zumindest vorübergehend – derart antrieb, ist nicht ganz klar. Neue Meldungen aus Norwegen gab es zum Wochenstart nicht. Allerdings hatte das Unternehmen vor knapp zwei Wochen gleich zwei lukrative Aufträge vermeldet: Nel Hydrogen USA, die US-amerikanische Tochtergesellschaft von Nel ASA, hatte damals von einem großen Industriekunden in den USA eine Bestellung über einen 1,5-MW-PEM-Elektrolyseur erhalten. Die Bestellung, die 2021 installiert werden soll, hat nach Nel-Angaben einen Wert von rund 2,7 Millionen US-Dollar – und ist dennoch ein vergleichsweise kleiner Fisch.

Wasserstoffproduktion in Spanien





Denn fast zeitgleich gab Nel ASA zudem bekannt, dass der spanische Versorgungsriese Iberdrola in Spanien eine umweltfreundliche Wasserstoffproduktionsanlage errichten wolle – und Nel ASA als Partner ausgewählt wurde. Noch handelt es ich um eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) doch die Anlage mit einer gewaltigen Kapazität von mehr als 200 Megawatt (MW) soll bereits bis 2023 entstehen. In Norwegen hat man am Zustandekommen ohnehin keine Zweifel: „So wie Iberdrola in der Vergangenheit erfolgreich zu Entwicklungen in der Windindustrie beigetragen hat, tun sie dies jetzt auch bei Wasserstoff“ kommentierte Jon André Løkke, CEO von Nel ASA, die Vereinbarung.





