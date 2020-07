Nel ASA Aktie: Völlig irrational!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Es ist keine drei Woche her, da erreichte die Aktie von Nel ASA einen neuen Höchststand bei 2,19 Euro. Am Donnerstag allerdings erlebten in Nel investierte Anleger einen weiteren gebrauchten Tag: Der Kurs der Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten verlor bis Börsenschluss weitere 3,5 Prozent und ging bei noch 1,70 Euro in Frankfurt aus dem Handel. Tröstlich war allenfalls, dass der Aktienkurs am Nachmittag noch deutlich tiefer stand, bei 1,63 Euro. Ob die leichte Erholung am Abend nun eine Trendumkehr bei Nel ASA einläutete oder sich als Strohfeuer erweist – es ist völlig ungewiss.

Die Nachrichtenlage ist eigentlich gut

Denn so unverhofft der rasante Aufstieg der Nel-Aktie von Mitte März bis zum 13. Juli, so unerklärlich ist der aktuelle Niedergang: Die Aktien aus dem Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche folgen längst eigenen Gesetzen, fernab jeder Rationalität. Denn selten war die Nachrichtenlage für Nel ASA & Co so gut wie zuletzt: Die EU kündigte am 8. Juli massive Förderungen der Technologie bis zum Jahr 2030 an, um unter anderem mit grünem Wasserstoff die eigenen Emissionsziele zu erreichen. Zudem wird der norwegische Staat speziell Nel ASA bei einem Forschungsprojekt unterstützen, das die Wasserstoffgewinnung rentabler machen soll. Und nun fließen auch noch Gelder aus den USA.

4,4 Millionen Dollar Forschungsgeld für Nel-Tochter

Erst am Montag nämlich gab Nel bekannt, dass Nel Hydrogen US, eine amerikanische Tochtergesellschaft des norwegischen Unternehmens, vom US-Energieministerium (DOE) einen Zuschuss in Höhe von 4,4 Millionen Dollar für die Entwicklung eines neuen Herstellungsverfahren erhalten habe, um günstigen Wasserstoff aus der Elektrolyse zu ermöglichen. Doch diese Nachricht sorgte nur kurz für Zuversicht: Nachdem Nel ASA am Dienstag zwischenzeitlich auf 1,89 Euro nach oben gezogen war, geriet der Aktienkurs erneut massiv unter Druck. Innerhalb von weniger als drei Handelstagen hat Nel ASA wieder mehr als zehn Prozent an Börsenwert eingebüßt.

