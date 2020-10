Nel ASA Aktie: Der Tag der Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Im allgemein trüben Marktgeschehen vom Montag, der Euro Stoxx 50 etwa gab rund drei Prozent ab, verloren auch die Papiere von Nel ASA deutlich. Am Handelsplatz Frankfurt notierte die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten mehr als sechs Prozent niedriger bei nur noch 1,58 Euro. Der einzige Trost: Zwischenzeitlich sah es für die Nel-Aktie noch übler aus, war sie kurz nach 16 Uhr sogar kurzzeitig unter den Tiefststand von 1,55 Euro aus der vergangenen Woche gerutscht. Was die Anleger momentan so skeptisch stimmt, ist unklar. Der Tag der Wahrheit nämlich steht erst in der kommenden Woche an.

Denn wie Nel ASA am Montag mitteilte, wird das Unternehmen am Donnerstag, 5. November, um 7:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit den Bericht zum dritten Quartal 2020 veröffentlichen. Um 8:00 Uhr schließt sich eine offene Präsentation an. Diese findet laut Mitteilung im Hotel Continental in Oslo, Norwegen, statt. Moderator ist Jon André Løkke, CEO von Nel. Aufgrund von Covid-19-Einschränkungen sei die Teilnehmerzahl begrenzt, eine Registrierung daher notwendig, heißt es. Die Präsentation wird jedoch auch live unter www.nelhydrogen.com übertragen. Ebenfalls online findet zudem eine Fragestunde für die Analystengemeinschaft am selben Tag um 15:30 Uhr statt.

Und Fragen gibt es zweifellos: Seit ihrem jüngsten Höchststand vom 12. Oktober bei 1,97 Euro, hat die Aktie von Nel ASA 20 Prozent an Wert eingebüßt – innerhalb von nur zwei Wochen. Dabei war die Nachrichtenlage zuletzt äußerst positiv. So gab das Unternehmen im Laufe des Monats Bestellungen über Wasserstoff-Tankstellen in den Niederlanden sowie in Polen bekannt. Am vergangenen Donnerstag erst verkündete Nel die Bestellung eines Proton PEM®-Elektrolyseur mit 1,25 Megawatt zur Installation durch das National Renewable Energy Laboratory (NREL) aus den USA. Den Auftragswert bezifferte Nel ASA mit rund zwei Millionen US-Dollar.

