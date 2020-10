Nel ASA Aktie: Im Sog von Nikola!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA erlebt derzeit eine unfassbare Achterbahnfahrt an der Börse. Nachdem die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten in der vergangenen Woche auf bis zu 1,34 Euro nach unten gedrückt wurden, verbesserte sich die Nel-Aktie bis zum Dienstag wieder auf 1,61 Euro. Allerdings nur, um am Mittwoch erneut auf ein Tagestief von 1,44 Euro durchgereicht zu werden – um dann am Ende bei wieder 1,53 Euro aus dem Handel zu gehen. Was ist da bloß los bei Nel ASA?

Es ist ganz offensichtlich die wirtschaftliche Verbindung zum Truck-Entwickler Nikola Motor aus den USA. Die Aktie des unter Betrugsverdacht stehenden Nel-Partners hat zuletzt ebenfalls enorme Kursbewegungen erlebt, in deren Sog Aktie der Norweger sich in etwas abgeschwächter Form wiederfand. Und klar: Nel ASA soll Nikola beim Aufbau eines Wasserstoff-Tankstellennetzes in Nordamerika unterstützen, das ist seit längerem bekannt. Sollte sich das Geschäftsmodell von Nikola mit Brennstoffzellen-Lkw als Luftnummer herausstellen, wären auch die längst im Aktienkurs eingepreisten Umsätze für Nel ASA futsch. Allerdings: Der Hersteller von Elektrolyseuren ist wohl weitaus breiter aufgestellt, als dass der vermeintliche Nikola-Skandal das Unternehmen in den Abgrund reißen könnte.

Und in der Tat: Ende August meldete Nel ASA die Zahlen zum zweiten Quartal 2020, die die Erwartungen der Marktbeobachter deutlich übertroffen hatten. So kletterte der Umsatz trotz Corona-Einschränkungen im Vergleich zum Vorjahresquartal um 21 Prozent auf jetzt 148,6 Millionen Norwegische Kronen. Ein Jahr zuvor lag der Umsatz bei 122,5 Millionen Kronen. Allerdings: „Durch das Listing von Nikola Motor konnte der Auftragsbestand bei Nel ASA um 75 Prozent auf etwa eine Milliarde norwegische Kronen gesteigert werden“, hieß es damals. Eine gewisse Abhängigkeit Nels von dem Unternehmen, dessen zurückgetretener Chef Trevor Milton sich jetzt auch noch Missbrauchsvorwürfen ausgesetzt sieht, ist also durchaus gegeben.

