Nel ASA Aktie: So gut wie noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

3,17 Euro – das ist die neue Referenz bei der Aktie von Nel ASA. Erreicht am Donnerstag am späten Nachmittag am Handelsplatz Frankfurt. Nie zuvor waren die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten zu einem höheren Kurs gehandelt worden. Dass die Nel-Aktie nach zwei schwächeren Tagen zwischenzeitlich mehr als zehn Prozent zulegen konnte, hat wohl weniger mit dem Unternehmen selbst zu tun, als mit einem weiteren Branchenvertreter.

Plug Power reißt alle mit





Es war die Aktie von Plug Power, die im Laufe des Donnerstags um mehr als 25 Prozent nach oben schoss und die anderen Titel offenkundig mitriss, von Nel ASA bis Ballard Power. Hintergrund des Höhenflugs war die Nachricht, dass die südkoreanische SK Group mit Plug Power eine Partnerschaft eingehen und zudem 1,5 Milliarden US-Dollar in den US-Brennstoffzellen-Produzenten investieren wird. So viel Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit der Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Technologie kommt an den Märkten freilich an.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

Doch auch Nel ASA selbst lieferte zuletzt durchaus Grund für Zuversicht: So meldete man jüngst einen neuen Auftrag durch das dänische Unternehmen Everfuel. Man sei mit der Zulieferung einer Elektrolyse-Anlage für eine H2-Produktionsanlage beauftragt worden, so die Mitteilung. Dabei gehe es um einen 20-MW-Elektrolyseur für eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff neben der Raffinerie Fredericia in Dänemark. Die Bestellung, die noch vom Verwaltungsrat genehmigt werden müsse, hat nach Nel-Angaben einen Wert von 7,2 Millionen Euro.

Nel ASA beteiligt sich an Everfuel Norway





Nel und Everfuel haben zudem die endgültige Vereinbarung zur Gründung eines Joint Venture „zur Entwicklung des Wasserstoffbrennstoffmarktes für Privat- und Gewerbekunden in Norwegen getroffen“, wie es im Rahmen der Mitteilung hieß. Everfuel werde, wie Ende November bereits vorangekündigt, 51 Prozent der Anteile an der künftigen Everfuel Norway Retail AS übernehmen. Nel ASA wird die restlichen Anteile halten.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.