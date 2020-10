Nel-ASA-Aktie: Öfter mal was Neues!

Die Nel-ASA-Aktie konnte sich in den letzten Monaten über viel Zuspruch freuen. Der Wasserstoffkonzern befindet sich in einem absoluten Wachstumsmarkt und hatte dort lange Zeit nicht mit allzu viel Konkurrenz zu kämpfen. Es zeigt sich aktuell jedoch, dass diese komfortable Ausgangssituation schneller ändern könnte, als es manch einem lieb ist. Jüngst sorgte ein Startup aus Deutschland für viel Aufsehen mit einer gewagten Ankündigung, die an den Anlegern von Nel nicht spurlos vorbeigehen dürfte.

Enapter kündigte vor wenigen Tagen an, schon Anfang des kommenden Jahres mit dem Bau neuer Betriebsanlagen zu beginnen. Diese sollen 2022 Elektrolyseure herstellen und das nicht eben in geringem Umfang. Im Gegenteil, mehr als 100.000 davon sollen täglich vom Band rollen. Für den Moment ist das noch keine direkte Bedrohung für Nel. Dennoch dürfte so mancher Anleger verunsichert werden. Die nächste Woche wird zeigen, wie die Nel-Aktie auf die ambitionierten Ziele aus Deutschland reagiert.





