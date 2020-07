Nel ASA Aktie: Nur ein kurzes Vergnügen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA schien sich von ihren massiven Kursverlusten der vergangenen zwei Wochen zuletzt wieder zu erholen: Seit ihrem Tiefststand am Freitagvormittag bei noch 1,58 Euro, hatten sich die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am Dienstag bis auf 1,89 Euro verbessert – doch dann kam der erneute Rückschlag. Die Nel-Aktie ging letztlich mit einem Minus von knapp fünf Prozent und einem Kurs von 1,76 Euro aus dem Handel in Stuttgart. Die zurückgekehrte Zuversicht der Anleger aufgrund einer Millionenförderung aus den USA war offensichtlich nur ein kurzes Vergnügen.

Millionen vom US- Energieministerium

Am Montag nämlich hatte Nel ASA vermeldet, dass Nel Hydrogen US, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft, vom US-amerikanischen Energieministerium (DOE) einen Zuschuss in Höhe von 4,4 Millionen Dollar für die Entwicklung eines neuen Herstellungsverfahren erhalten habe, um dadurch kostengünstigen Wasserstoff aus der Elektrolyse zu ermöglichen. Ziel des Projekts sei es, die Möglichkeiten des DOE National Lab zu nutzen, um fortschrittliche Zellkonfigurationen zu entwickeln, teilte Nel ASA mit. Durch diese Optimierung sollen unter anderem die Kosten der zu entwickelnden Komponenten reduziert werden. „Dieses Projekt ermöglicht kontinuierliche Fortschritte bei unserer Technologiestrategie, um die Kosten für die Membranelektrolyse zu senken“, sagt Kathy Ayers, Vizepräsidentin für Forschung und Entwicklung bei Nel Hydrogen US.

Kosten senken ist das Ziel

Das Projekt wird laut Mitteilung vom Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office (HTFO) finanziert, einer Abteilung des Office of Energy Efficiency and Renewable Energy des US-Energieministeriums. Diese widmet sich nach Angaben von Nel ASA Projekten zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Stärkung von erneuerbaren Energien. Erst Anfang Juli hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass der Staat Norwegen ein ähnlich geartetes Forschungsprojekt von Nel ASA mit 16 Millionen Kronen, umgerechnet etwa 1,5 Millionen Euro, unterstützen wird. Die Nel-Aktie hat seit ihrem Höchststand am 13. Juli dennoch rund 20 Prozent an Wert eingebüßt.

