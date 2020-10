Nel ASA Aktie: Neues Futter für Kurs-Optimisten?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Zuletzt geriet der Aufwärtstrend ins Stottern und der Nel-Kurs fiel auf ein Niveau zurück, das wir zuletzt vor der starken Rallye im Sommer sahen. An der Börse machte bereits das böse Wort vom drohenden „Absturz“ die Runde. Doch seit Donnerstag vergangener Woche setzte eine Gegenbewegung ein, die nun auch von neuen Unternehmens-News unterfüttert wird.

Neuer Deal in den Niederlanden

Everfuel hat bei der Nel-Tochter Hydrogen Fueling den Ankauf einer weiteren Wasserstoff-Tankstelle für die Niederlande im Wert von rund 1,6 Mio. Euro bestätigt. Die Tankstelle soll von emissionsfreien Wasserstoffbussen angelaufen werden und ab Ende 2021 in Betrieb gehen. Da es sich bei dem Geschäft bereits um den zweiten Kauf seitens Everfuel handelt, klingt dies natürlich auf den ersten Blick vielversprechend. Der Kunde ist offenbar zufrieden mit der Technologie von Nel ASA und könnte sich zu weiteren Folgeaufträgen entschließen, was weiteres Geld in die Kassen spülen würde.

Ein echtes Geschäft?

Doch Sie sollten bei diesem Deal berücksichtigen, dass Nel seit August 2019 mit 20 % an der dänischen Everfuel beteiligt ist. Die restlichen 80 % gehören dem Inhaber der E.F. Holding Jacob Krogsgaard. Hat der Auftrag also in Wahrheit gar nichts zu bedeuten, weil es sich hier um eine Art „Linke-Tasche/Rechte-Tasche“-Geschäft handelt? Nein, Nel – und Everfuel – dürften reales Geld an dem Deal verdienen.

Denn der Hintergrund ist ein Vertrag von Everfuel mit der Provinz Südholland in den Niederlanden, der im August 2020 abgeschlossen wurde. Die Provinz hat bereits vier Wasserstoffbusse in Betrieb und will ihre Flotte bis Ende nächsten Jahres um weitere 20 Modelle ausbauen. Für diese Fahrzeuge benötigt man eine sichere Belieferung mit Wasserstoff und hat daher mit Everfuel einen Versorgungsvertrag mit einer Laufzeit von 12 Jahren vereinbart. Nel wiederum liefert die notwendige Technik für die Tankstationen.





