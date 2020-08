Nel ASA Aktie: Jetzt kommt es darauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Vor Nel ASA, das kann man ohne Übertreibung behaupten, liegt eine entscheidende Woche an der Börse. Ganz im Gegensatz etwa zu den Brennstoffzellen-Produzenten Ballard Power oder PowerCell, konnte der norwegische Wasserstoff-Spezialist zuletzt bereits enorm zulegen. Am Donnerstag erreichte die Nel-Aktie seit rund vier Wochen erstmals wieder eine Bewertung von 1,93 Euro. Bei immerhin 1,91 Euro gingen die Papiere schließlich am Freitag aus dem Handel. Dabei werden die entscheidenden Fragen um Nel erst in zwei Tagen beantwortet werden.

Nel ASA präsentiert die jüngsten Zahlen

Denn am Mittwoch, 26. August, wird Nel ASA um 07:00 Uhr MEZ den Bericht zum zweiten Quartal 2020 bekannt geben. Die Präsentation wird dann eine Stunde später im Skøyen Atrium, Askekroken 11, in Oslo stattfinden. Jon André Løkke, CEO von Nel, wird die jüngsten Zahlen des Unternehmens kommentieren, was Interessierte live unter www.nelhydrogen.com mitverfolgen können. Die entscheidende Frage wird sein, wie Nel ASA bislang durch die Corona-Krise gekommen ist. Die abgestraften Ballard Power oder PowerCell haben ihre Zahlen längst auf den Tisch gelegt. Wird es den Norwegern nun genauso gehen? Eine verlässliche Prognose lässt sich bei einem so von Zukunftserwartungen getriebenen Unternehmen wie Nel kaum abgeben.

Zuletzt ein hoher Auftragsbestand

Dass Nel ASA sich in dieser schwierigen Zeit in die Gewinnzone gearbeitet haben könnte, davon ist nicht auszugehen. Allerdings: Die Auswirkungen durch Covid-19 bei Nel seien „derzeit gering“, wie CEO Jon André Løkke bei der Vorstellung der Zahlen aus dem ersten Quartal 2020 Anfang Mai versicherte. Und in der Tat stieg der Umsatz zwischen Januar und März trotz Corona von 122,4 auf 126,5 Millionen Norwegischen Kronen (etwa 11,46 Millionen Euro). Der Auftragsbestand erhöhte sich bis Ende März sogar um 46 Prozent auf 590 Millionen Kronen (rund 53,45 Millionen Euro). Trotz zeitweiser Störungen der Produktion und der Lieferketten bleibe man „dem Wachstumskurs verpflichtet“, wie er der Nel-Chef betonte. Nun gilt es, das zu bestätigen.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)