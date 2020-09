Nel-ASA-Aktie: Ist das das Ende des Aufwärtstrends?

Anleger des Wasserstoff-Spezialisten Nel-ASA wurden in der jüngeren Vergangenheit vom Erfolg regelrecht verwöhnt. Trotz Corona ging es mit den Kursen der Nel-ASA-Aktie im laufenden Jahr immer weiter bergauf, der Wert hat sich in etwa einem halben Jahr mal eben verdoppelt. Bisher schien bei dieser Rallye kein Ende in Sicht zu sein, da die Erwartungen der Analysten noch immer hervorragend aussehen. Am Donnerstag kam es nun aber zu einem ersten Dämpfer. Der ist zwar weniger dramatisch, als es auf den ersten Blick den Anschein machen mag. Dennoch ist es möglich, dass die Aktionäre mit Blick auf Nel jetzt vorsichtiger werden könnten.

Die norwegische Börsenaufsicht erteilte Nel-ASA am Donnerstag die Erlaubnis, das vorhandene Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen. Rund 10 Millionen neue Papiere dürfen ausgegeben werden zu einem Wert von jeweils 0,20 Norwegischen Kronen. Für bestehende Aktionäre gibt es dabei ein spezielles Angebot, eine Verwässerung des Kurses wird sich aber auch damit nicht verhindern lassen. Dass die Anleger auf diese Nachricht nicht gerade mit Freudensprüngen reagieren, dürfte niemanden verwundern. Das Ende des Aufwärtstrends ist jetzt allerdings noch lange nicht besiegelt.

Im Handel am Donnerstag setzten die Bären der Nel-ASA-Aktie ordentlich zu und beförderten sie bis zum Abend um knapp 3,8 Prozent abwärts. Derart hohe Kursabschläge gibt es bei diesem Titel eigentlich eher selten zu beobachten. Obschon die Höhe der Verluste alles andere als schön aussieht, gibt es durchaus noch Gründe für Optimismus. Da wäre zum Beispiel die Tatsache, dass die Kurse bisher nicht unter die 2-Euro-Marke gefallen sind. Diese Marke ist charttechnisch zwar nur bedingt von Bedeutung, psychologisch dafür umso mehr. Mittelfristig könnte die derzeitige Entwicklung als kaum mehr als ein kurzer Schluckauf in die Börsenhistorie eingehen.





