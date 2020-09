Nel-ASA-Aktie: Das Grauen nimmt seinen Lauf!

Immer mehr Anzeichen deuten darauf hin, dass der Aufwärtstrend bei der Nel-ASA-Aktie zu einem Ende gekommen sein könnte. Das Papier entwickelte sich lange Zeit in immer höhere Kursregionen, angetrieben durch eine allgemein hervorragende Stimmung rund um Wassrtstoff-Aktien. In den letzten Tagen nahmen jedoch die Bullen das Zepter in die Hand. Nachdem heftige Betrugsvorwürfe gegen den Partner Nikola die Runde machten, geriet die Aktie unter Druck und fiel von rund 2,10 Euro bis auf 1,70 Euro hinab. Wer mit einer kurzfristigen Erholung rechnete, wird derzeit enttäuscht.

Bereits am Dienstag hatte die Nel-ASA-Aktie mit herben Verlusten zu kämpfen, die Chartanalysten hatten aber noch Hoffnung darauf, dass Unterstützungen bei 1,72 Euro ein weiteres Absacken verhindern könnten. Derartige Aussichten wurden am Mittwoch zu Grabe getragen. Bis zum Nachmittag ging es für Nel um rund 2,5 Prozent bergab und die Kurse fielen bis auf 1,69 Euro herab. Charttechnisch spricht das für einen klaren Abwärtstrend. Allerdings ist die Charttechnik alleine natürlich nicht alles. Es gibt durchaus noch Möglichkeiten für einen Rebound, speziell die Nachrichtenlage könnte hier weiterhelfen.

Ob wir bei der Nel-ASA-Aktie noch eine Erholung zu sehen bekommen, wird zu weiten Teilen von den Entwicklungen bei Nikola abhängen. Sollten die Anschuldigungen sich als falsch erweisen, so stünde einer ansehnlichen Gegenbewegung nichts im Wege. Im anderen Fall könnten die Verluste sich noch eine ganze Weilte fortsetzen. Da bisher nicht abzusehen ist, welches Szenario zutreffen wird, ist der Titel mit einem hohen Risiko behaftet. Zwar wies Nikola bereits sämtliche Vorwürfe zurück. Ähnliches sahen die Anleger aber im Jahr 2018 bei Wirecard. Was daraus geworden ist, dürfte jedem klar sein, auch wenn daraus keine Rückschlüsse auf die Nikola-Aktie gezogen werden sollten.

Finanztrends by Christina Rothstein

