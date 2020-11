Nel ASA Aktie: Es geht Schlag auf Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Vor der Aktie von Nel ASA liegt ein eine extrem spannende Woche: Wird es den Papieren des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten gelingen, das Allzeithoch von 2,20 Euro von Anfang September zu überwinden? Nach einer phänomenalen Woche mit rund 20 Prozent Aufschlag, war die Nel-Aktie am Freitag kurzzeitig mit 2,16 Euro bewertet worden, ging letztlich aber bei 2,14 Euro aus dem Handel. Und keine Frage: Der Boom an der Börse hatte gleich mehrere Gründe, denn bei Nel ASA ging es zuletzt Schlag auf Schlag.

So gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt, dass Nel Hydrogen USA, die US-amerikanische Tochtergesellschaft von Nel ASA, von einem großen Industriekunden in den USA eine Bestellung für einen 1,5-MW-PEM-Elektrolyseur erhalten habe. Die Bestellung habe einen Wert von rund 2,7 Millionen US-Dollar, 2021 soll der Elektrolyseur installiert werden. Doch das war ein vergleichsweise kleiner Fisch: Am selben Tag noch meldeten die Norweger, dass der spanische Versorgungsriese Iberdrola mit Nel ASA gemeinsam ein Großprojekt stemmen wolle. Demnach soll bis 2023 in Spanien eine umweltfreundliche Wasserstoffproduktionsanlage mit einer Kapazität von mehr als 200 Megawatt (MW) entstehen. Anfang November bereits hatte Iberdrola laut Nel Pläne angekündigt, mit dem weltweit führenden Düngemittelhersteller Fertiberia ein 800-MW-Projekt für grünen Wasserstoff zur Herstellung von grünem Ammoniak entwickeln zu wollen.

Noch haben Nel ASA und Iberdrola lediglich eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, doch bei Nel ASA zeigt man sich äußerst zuversichtlich: „So wie Iberdrola in der Vergangenheit erfolgreich zu Entwicklungen in der Windindustrie beigetragen hat, tun sie dies jetzt auch bei Wasserstoff“ kommentierte Jon André Løkke, CEO von Nel, das Abkommen. Iberdrola und Fertiberia teilten mit Nel ASA das gleiche Ziel: die Wettbewerbsfähigkeit von grünem Wasserstoff gegenüber fossilem Wasserstoff. Die Zusammenarbeit sei laut Løkke „als ein solider Schritt in Richtung Erfolg“ zu sehen.





