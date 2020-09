Nel-ASA-Aktie: Endlich der BEFREIUNGSSCHLAG!

Die Nel-ASA-Aktie hatte in den letzten Tagen schwer zu kämpfen. Eigentlich lief für die Norweger in diesem Jahr alles blendend und auch mit den Aktienkursen ging es lange Zeit in ansehnlichem Tempo aufwärts. Die Betrugsvorwürfe gegen den Partner Nikola gingen an dem Titel aber alles andere als spurlos vorbei. In weniger als vier Wochen ging es um rund 33 Prozent in Richtung Süden. Manch einer fürchtete schon um ein Ende der guten Stimmung im Wasserstoffsektor und sah bereits Schlimmeres kommen. Zu Beginn der neuen Woche gibt es aber erstmal Entwarnung.

Am Montag kam endlich wieder Leben in die Nel-ASA-Aktie. Die Bullen meldeten sich mit Nachdruck zurück und beförderten die Kurse bis zum Nachmittag um ansehnliche 5,5 Prozent nach oben. Zugegeben, die Verluste der vergangenen Woche gehören damit noch lange nicht der Vergessenheit an. Zumindest geht es nun aber endlich wieder in die richtige Richtung. Zudem dürfte den Anlegern die Tatsache Mut machen, dass zuletzt wichtige charttechnische Unterstützungen sich als stabil gezeigt hatten. Das spricht dafür, dass der langfristige Aufwärtstrend weiterhin intakt bleibt. Vielleicht ergibt sich jetzt sogar eine einmalige Chance.

Schon früh fanden sich einige Analysten, welche die Reaktionen der Nel-Aktionäre an der Börse auf die Betrugsvorwürfe gegen Nikola für übertrieben hielten. Es mag sich um einen nicht unwichtigen Kunden handeln, doch selbst wenn dieser komplett wegfallen sollte, was bisher noch längst nicht gesagt ist, würde der Wasserstoff-Konzern nicht plötzlich in ein Loch ohne Boden fallen. Tatsächlich sind die Aussichten unverändert gut. Darüber sind Insider sich absolut im Klaren, weshalb jene zuletzt die niedrigen Kurse nutzten, um sich weitere Anteile zu sichern.

from

Finanztrends by Simon Ruic

