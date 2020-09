Nel-ASA-Aktie: Eine einzige Katastrophe!

Seit Nikola in eine Abwärtsspirale aus schlechten Nachrichten geraten ist, geht es auch der Aktie des Partners Nel ASA zunehmen an den Kragen. Die Anleger verabschieden sich derzeit fluchtartig von ihren Anteilen und es sieht nicht danach aus, als würde diese Entwicklung ein baldiges Ende finden. Im Gegenteil, die Lage spitzt sich immer mehr zu. Zwar riefen manche Analysten dazu auf, die Verbindungen zu Nikola nicht zu hoch einzuschätzen, da die Norweger noch genügend andere Kunden haben. Die Anleger kann das aber nicht im Mindestens beruhigen. Es macht sich aktuell die reine Panik an den Märkten breit.

Am Donnerstag kam es erneut zu einer dramatischen Wende. Nachdem die Nel-ASA-Aktie ohnehin schon mit schweren Verlusten zu kämpfen hatte, legte Hindenburg Research noch einen drauf. Der Short Seller ließ verkünden, dass auf Nikola noch weitere schlechte Nachrichten zukommen werden, ohne ins Detail zu gehen. Das reichte aus, um die Aktionäre gehörig zu verunsichern. Nel wird dabei im Abwärtssog mit in Richtung Keller gezogen. Bis zum Handel am Abend gab der Titel um fast zehn Prozent (!) nach und begibt sich damit in charttechnisch äußerst gefährliches Territorium.

Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels wurden die Anteile von Nel ASA zu je nur noch 1,37 Euro gehandelt. So billig waren die Papiere schon seit Juni nicht mehr vorhanden. Die Aktie rasselte mit Karacho an sämtlichen relevanten Unterstützungen vorbei, sodass zumindest charttechnisch alles für eine Fortsetzung des brutalen Abwärtstrends spricht. Die Kurse könnten jetzt noch ohne Weiteres in Richtung 1-Euro-Linie abdriften. Es sei aber gesagt, dass die Charttechnik nicht alles ist. Die Aktionäre können immer noch auf eine positive Wendung in Form guter Nachrichten hoffen. Allerdings wird diese Hoffnung mit jeder Verkaufswelle kleiner.

from

Finanztrends by Christina Rothstein

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.