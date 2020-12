Nel ASA Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

In der verkürzten Handelswoche an Weihnachten konnte die Nel ASA Aktie um 10 Prozent zulegen. Das Plus im aktuellen Monat beträgt rund 13 Prozent. Auch wenn es seit einiger Zeit wieder deutlich aufwärts geht, sollten Anleger weiterhin Vorsicht walten lassen!

Es sind noch wenige Tage bevor wir das Börsenjahr 2020 hinter uns lassen. Für einige Aktien, wie die von TUI war es ein Jahr zum Vergessen. Andere Aktien wiederum kannten nur den Weg gen Norden. Und dann gibt es noch Nel ASA. Anleger mussten bei ihr viel Nervenstärke beweisen. Von einem langsamen, aber stetigen Aufstieg des Kurses kann keine Rede sein. Denn die Aktie weist eine vergleichsweise hohe Volatilität auf!

Dabei startete die Aktie mit einem Anstieg von fast 60 Prozent binnen weniger Wochen, fulminant in das Jahr 2020. Doch im Anschluss ging es im Zuge der Corona-Pandemie um 52 Prozent runter. Auf den Schock folgte bis Mitte Juni mit einem Plus von 179 Prozent fast eine Verdreifachung.

Die Monate bis November waren geprägt vom ständigen Auf und Ab des Kurses. Dabei stieß die Aktie mehrmals im Bereich um 2,20 EUR auf charttechnischen Widerstand. Erst Ende November folgte der Ausbruch. Seither läuft es wieder hervorragend bei der Nel ASA Aktie. So erreichte die Aktie vor den Weihnachtstagen mit 2,59 EUR ein neues Allzeithoch.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei NEL ASA?

Die Aktie hat charttechnisch keine Hürde vor sich. Der weiteren Aufwärtsbewegung steht somit nichts im Wege. Doch es dürfte weiterhin zu Korrekturbewegungen kommen. Denn das Plus seit Anfang November beträgt schon mehr als 55 Prozent. Aktuell notiert der Kurs rund 22 Prozent über der kurzfristigen 38-Tage-Linie (GD38).

Aktuell liegen 10 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie 4 ‘Buy’-, 3 ‘Hold’- und 3 ‘Sell’-Ratings. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 20 NOK (1,88 EUR) und liegt momentan deutlich unter dem Kursniveau.

Nichtsdestotrotz kann sich die diesjährige Jahresperformance der Aktie sehen lassen. So steht seit Jahresbeginn ein Kurszuwachs von 160 Prozent zu Buche, das mehr als einer Verdopplung entspricht.





