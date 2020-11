Nel ASA Aktie: Darauf kommt es jetzt an!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die vergangenen Handelstage waren das Bildnis einer Unentschlossenheit. Folglich bewegte sich die Aktie wenige Prozente auf und ab. Doch das sollte nicht über die aktuelle Entwicklung der Nel ASA hinwegtäuschen.

So ist seit Ende Oktober wieder eine deutliche Aufwärtsbewegung zu beobachten. In Folge dessen konnte die Aktie bislang um 21 Prozent zulegen und hat Kurs in Richtung eines charttechnischen Widerstandsbereich bei 1,90-1,95 EUR genommen. Im vergangenen Monat war die Aktie noch an dieser Zone gescheitert. Zur Freude der Anleger kreuzte der Kurs Anfang November die kurzfristige 38-Tage-Linie (GD38) nach oben hin. Damit sich die Aufwärtsbewegung fortsetzten kann, muss der Aktie in den nächsten Tagen der Break über den Widerstandsbereich gelingen.

Indes bewegt sich der Kurs nun schon seit einigen Monaten in einem Seitwärtstrend. Die untere Grenze verläuft dabei bei der Zone um 1,40-1,50 EUR. Die obere Trendlinie hingegen markiert der Bereich um 2,20 EUR. Knapp darunter liegt mit 2,19 EUR (Frankfurt Börse) auch das bisherige Allzeithoch der Nel ASA Aktie. Folgerichtig steht nach einem möglichen Break über den charttechnischen Widerstand, die obere Linie des Seitwärtstrends als nächste Hürde.

Auch wenn die vergangenen Monate geprägt waren von dem Zick-Zack Verlauf, kann sich die diesjährige Jahresperformance der Nel ASA Aktie sehen lassen. So steht seit Jahresbeginn ein Kurszuwachs von 98 Prozent zu Buche, das fast einer Verdopplung entspricht.

Aktuell liegen 7 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie 3-mal ein ‘Buy’-Rating. Des Weiteren sind 2 ‘Hold’-Ratings und 2 ‘Sell’-Ratings vorhanden. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 16,14 NOK (1,49 EUR) und liegt momentan deutlich unter dem derzeitigen Kursniveau. Das höchste Kursziel mit 25 NOK (2,31 EUR) stimmt uns da deutlich positiver.





