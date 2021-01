Nel ASA Aktie: Bis an die Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel ASA":

Die Aktie von Nel ASA kommt nicht mehr so richtig in Schwung. Nachdem die Papiere des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten am vergangenen Donnerstag zunächst wieder auf bis zu 3,40 Euro angezogen hatten, verlieren sie seitdem deutlich. In die neue Börsenwoche startete die Nel-Aktie mit einem erneuten Abschlag von mehr als fünf Prozent auf zeitweilig weniger als 3 Euro. Dabei hatte Nel ASA doch zuletzt mit einem Auftrag aus Spanien auf sich aufmerksam gemacht.

Denn direkt vor dem kurzzeitigen Aufbäumen der Aktie, wurde bekannt, dass Nel Hydrogen Electrolyser, ein Geschäftsbereich von Nel ASA, von Iberdrola einen Auftrag im Wert von 13,5 Millionen Euro über eine 20-MW-PEM-Lösung für ein grünes Düngemittelprojekt in Spanien erhalten hat. Allerdings hatte Nel bereits am 3. November 2020 angekündigt, dass man als bevorzugter Lieferant für das Projekt ausgewählt worden sei.

Iberdrola, nach Nel-Angaben eines der größten Elektrizitätsversorgungs-Unternehmen der Welt, hat zusammen mit einem weltweit führenden Düngemittelhersteller, Fertiberia, ein Projekt zur Errichtung der größten grünen Wasserstoffanlage in Europa gestartet. Im spanischen Puertollano sollen eine 100-MW-Photovoltaikanlage, eine Batterieanlage mit einer Speicherkapazität von 20 MWh sowie ein 20-MW-Elektrolyseur entstehen. Der Wasserstoff werde hauptsächlich für die Düngerproduktion verwendet, so die Mitteilung von Nel ASA

„Das Iberdrola-Projekt ist für Nel von strategischer Bedeutung“, beton Filip Smeets, Senior Vice President bei Nel Hydrogen Electrolyser. Dies sei ein Beweis für die PEM-Plattform von Nel, die seit mehreren Jahrzehnten auf der ganzen Welt eingesetzt werde. Allerdings: „Diese Partnerschaft wird unsere Organisation mit der Technologieentwicklung, der Forderung nach Kostensenkung und Risikominderung an ihre Grenzen bringen, da sie einen wichtigen Meilenstein für das Scale-up und die Roadmap für unsere zukünftigen PEM-Lösungen darstellt“, so Smeets.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.