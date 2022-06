Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Negatives X-Sequentials X5 Muster lässt tiefere Kurse beim Nasdaq 100 Index erwarten!

Sehr geehrte Leser/innen,

Der Nasdaq 100 Index formierte vom 6.5.2022 bis zum 2.6.2022 ein negatives (bearishes) X-Sequentials X5 Muster.

So lange der Hochpunkt vom 2.6.2022 bei 12897.63 Punkten nicht überboten wird, solange sind tiefere Kurse bis in die 5XZ X-Sequentials Kurszielzone bei 10795 Punkten bis 10490 Punkten bis 10210 Punkten zu erwarten. Anschließender Widerstand befindet sich an der X-Sequentials „X“ Marke bei 12060 Punkten. Die X-Sequentials Zeit Ziele fallen auf den 24.6.2022 und auf den 19.7.2022. Die Ausbildung eines Tiefpunktes ist zu diesen Zeitpunkten sehr wahrscheinlich.

Nasdaq 100 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

https://i.ibb.co/J2SW5FL/NDQ-2022-06-12-10-08-12-6c299.png

Zur aktuellen DAX Index Prognose geht es hier:

https://technical-trading-profits.com/?p=1113

Zur aktuellen Dow Jones Indutrial Index Prognose geht es hier:

https://technical-trading-profits.com/?p=1098

Zuletzt kam es bei 35 Handelssignalen des X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen nur zu sieben Verlusten.Das ergibt eine Trefferquote von 80%! Daher: Von 10 Handelssignalen sind 8 Treffer und 2 Verlierer! :

Nikkei 225 Index: -270,61 Punkte,

EUR/USD: -143 Pips,

USD/JPY: +158 Pips,

Silber: +152,9 Ticks/Punkte,

Gold: +634 Ticks/Punkte

Gold: +499 Ticks/Punkte, 1443,9

Platin: +570 Ticks/Punkte,

Dow Jones Industrial Index: +2 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +4 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: +198,51 Punkte,

Natural Gas (Erdgas): +476 Ticks/Punkte, 4912,82

US-Dollar Index: +77,4 Punkte,

MDAX Index: +/-0 Punkte,

Euro Stoxx50 Index: +/-0 Punkte,

Nasdaq 100 Index: +220,62 Punkte,

MDAX Index: +890 Punkte, 6100,84

US-Dollar Index: +134,90 Punkte,

EUR/USD: +321 Pips,

Platin: +112 Ticks/Punkte, 6668,74

Euro Stoxx 50 Index: +125,53 Punkte,

Light Crude Oil: +415 Ticks/Punkte.

Gold: +619 Ticks/Punkte,

Nasdaq Composite Index: +709 Punkte,

Light Crude Oil: +415 Ticks/Punkte.

RBOB Gasoline: +699 Ticks/Punkte, 7908,37

USD/CHF: -88 Pips,

USD/JPY: +453 Pips,

EUR/USD: -139 Pips,

Dow Jones Industrial Index: -707 Punkte,

MDAX Index: -36,64 Punkte,

DAX Index: +333 Punkte,

Euro Stoxx 50 Index: -1 Punkt,

USD/CAD: +/- 0 Punkte,

US-Treasury Bond Future: -413,1 Punkte,

Natural Gas: +/- 0 Punkte.

Einem Gesamtgewinn von +8694,37 Punkten, steht ein Verlust von -1598,32 Punkten gegenüber.Werden Sie heute noch Leser/in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen!

