Mit Nebenwerten lässt sich einfach Geld verdienen

Die neuen Pläne zur Finanzmarkttransaktionssteuer von Finanzminister Olaf Scholz stoßen auf heftige Kritik. Anlegerschützer bezeichnen die neue Steuer zum Beispiel als simple Aktienumsatzsteuer.

Betroffen wären davon vor allem Investoren, die auf Large und Mid Caps setzen. Bei Unternehmen mit einem Börsenwert von unter einer Milliarde Euro soll die Steuer nämlich nicht erhoben werden. Das wiederum könnte das Interesse der Anleger an kleineren Nebenwerten weiter steigern. Hier ließ sich in den vergangenen Jahren ohnehin das meiste Geld rausholen.



Ein schönes und ganz aktuelles Beispiel dafür ist der auf die Finanzbranche spezialisierte Technologiekonzern GFT Technologies. Dessen Aktien haben sich seit Anfang September mal eben verdoppelt. In den Jahren 2012 bis 2015 gelang hier sogar eine Verzwölffachung. Danach allerdings war der Kurs auch um 80 Prozent eingebrochen. Eine Volatilität, mit der man wohl leben muss, wenn man exorbitant hohe Gewinne erzielen möchte.

66 Prozent in 2,5 Monaten

Bei wikifolio.com haben viele Trader den jüngsten Höhenflug der Aktie aktiv mitbegleitet. In den vergangenen Tagen überwogen dann aber die Gewinnmitnahmen. Hans Zenger ( hzenger ) hatte die GFT-Aktie Ende September in sein für solche Werte prädestiniertes wikifolio Deutscher Mittelstand aufgenommen und die Position in den Tagen danach sukzessiv aufgestockt. Zenger sucht für sein mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von 17,6 Prozent sehr erfolgreiches Portfolio gezielt nach Aktien von Unternehmen des Deutschen Mittelstands, die seiner Ansicht nach eine überdurchschnittliche Wachstumsperspektive bieten. Trotz seines eher langfristigen Anlagehorizonts hat der Trader bei GFT den fortlaufenden Anstieg der Aktie in den vergangenen Wochen dazu genutzt, den Bestand stetig zu reduzieren. Vergangene Woche wurden die letzten Stücke mit Gewinnen von ca. 66 Prozent veräußert. Ein rundum gelungener Trade!

+185,3 % seit 23.07.2013

+14,5 % 1 Jahr

0,86× Risiko-Faktor

EUR 1.589.338,88 investiertes Kapital

hzenger DE000LS9CTA1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse 2014201620180100200300-100 KennzahlenAuf der Suche nach Hidden Champions! Höchster Stand seit Herbst 2018

Dasselbe lässt sich auch über das Vorgehen von Holger Degener ( Schneeleopard ) bei dem Nebenwert sagen. Bei dem überaus erfahrenen Trader war GFT noch bis gestern Vormittag Bestandteil des stark diversifizierten wikifolios Dividende und Eigenkapital Deutschland. Eingestiegen war er bereits im Februar dieses Jahres, weshalb ihm der Verkauf der letzten noch gehaltenen Aktien auch „nur“ einen Gewinn von gut 38 Prozent bescherte. Trotzdem half ihm der Trade, sein ebenfalls sehr erfolgreiches wikifolio (16,5 Prozent Performance pro Jahr) auf den höchsten Stand seit Herbst des vergangenen Jahres zu manövrieren. Das Anfang 2018 markierte Allzeithoch ist allerdings noch etwas entfernt. Degener investiert vor allem in Aktien mit einer hohen Eigenkapitalquote und einer hohen Dividendenrendite.

+221,2 % seit 03.06.2012

+21,5 % 1 Jahr

0,56× Risiko-Faktor

EUR 6.000.315,75 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 DFV DE000A2NBVD5 € 345 886 199 71% 2 Evotec DE0005664809 € 285 501 187 32% 3 CYAN DE000A2E4SV8 € 267 008 160 71% 4 CropEnergies DE000A0LAUP1 € 247 535 142 70% 5 TeamViewer DE000A2YN900 € 156 476 134 65% 6 TUI DE000TUAG000 € 64 048 128 56% 7 IVU Traffic Technologies DE0007448508 € 182 131 121 57% 8 Steico DE000A0LR936 € 179 663 119 69% 9 Aumann DE000A2DAM03 € 183 897 106 46% 10 GFT Technologies DE0005800601 € 63 155 82 39%

Schneeleopard DE000LS9AKT4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar2014201620180100200300-100 Dienstag, 29. Jan. 2019 +186,18 % EURO STOXX 50+52,44 % KennzahlenÜber 15 % durchschnittliche Jahresperformance! Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage auf wikifolio.comAlle wikifolios mit GFT im Depot!

