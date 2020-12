Nebenwerte aktuell: Steinhoff – Immobilien?

Und kurz vor Weihnachten nochmal der Blick auf die Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“). Bei denen wurde es auch zuletzt nicht langweilig.

Bekanntlich ächzt der Konzern unter einer hohen Schuldenlast, weshalb hier die Gläubiger ein Wörtchen mitzureden haben. Und dann gibt es ja auch noch zig Rechtsstreitigkeiten – hier wirkt sich der Bilanzskandal noch aus (Karma?).

Doch konkret zu den Neuigkeiten bei Steinhoff. Da ging es u.a. um die Immobilien der Beteiligung Pepcor. Um das kurz einzuordnen:Pepcor ist ein eigenständiges Unternehmen, welches in erster Linie im Einzelhandel in Afrika tätig ist.

Steinhoff hält da eine Mehrheitsbeteiligung. Und es liegt ein Vergleichsvorschlag von Steinhoff an die Gegner der Rechtsstreitigkeiten auf dem Tisch. Der Vergleichsvorschlag sieht grob vereinfacht gesagt vor, dass man sich in der Mitte trifft und dass Steinhoff mit Cash und Aktien zahlt. Dafür wären dann die Rechtsstreitigkeiten beendet, größtenteils jedenfalls.

Da Cash knapp ist bei Steinhoff, soll mit „Aktien“ bezahlt werden, aber nicht von der Mutter, sondern von besagter Pepcor. Und das Vergleichsangebot ist insofern tendenziell interessanter für die Prozessgegner, wenn die Pepcor-Aktien guten Gegenwert bieten.

Soviel zur Einordnung. Nun die aktuelle Meldung zu Pepcor. Denn Steinhoff teilt sinngemäß mit, weitere Immobilien verkaufen zu wollen. Das sind zumindest zu einem großen Teil Immobilien, in denen sich Geschäfte von Pepcor befinden.

Bisher flossen damit Mietzahlungen von Pepcor an Steinhoff. Wenn Steinhoff die Immobilien verkauft, fallen die Mieterlöse weg. Dafür wird Steinhoff aber im Gegenzug „Cash“ erhalten.

Oder doch nicht? Denn es steht im Raum, dass Pepcor selbst die Immobilien kauft, in denen sich Geschäfte von Pepcor befinden. Da Pepcor aber auch nicht gerade mit Cash um sich werfen möchte (es gab in Südafrika einen scharfen „lockdown“), könnten dafür Pepcor-Anteile an Steinhoff gehen.

Und diese wiederum könnte Steinhoff dann im Rahmen eines (verbesserten?) Vergleichsvorschlags an die Prozessgegner weiterreichen.

So wäre es möglich, dass Steinhoff den Vergleichsvorschlag erhöht und dennoch knapp die Mehrheit an Pepcor behält. Sie sehen, hier ist einiges im Fluss und dieser Beitrag soll dazu beitragen, den Überblick zu behalten in Bezug auf Steinhoff.

Denn gut möglich, dass demnächst eine Meldung der Art kommt, Gläubiger nehmen erhöhtes Vergleichsangebot von Steinhoff an. Doch das ist alles andere als sicher und die Hängepartie in Bezug auf den Vergleichsvorschlag von Steinhoff könnte auch 2021 weitergehen.

Doch vom Profanen zum Erhabenen: Ich möchte Ihnen an dieser Stelle Frohe Weihnachten wünschen und ein paar hoffentlich besinnliche Tage „zwischen den Jahren“. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik, Sie erreichen mich unter redaktion@ethische-rendite.de

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben Frohe Weihnachtsfeiertage! Michael Vaupel





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.