Nebenwerte aktuell: QSC – Umsatz rauf, tiefrote Zahlen!

Was ist wichtiger – steigende Umsätze oder unter dem Strich schwarze Zahlen? Die Antwort auf diese Frage mag je nach Anleger unterschiedlich ausfallen. QSC zeigte mit den zu Wochenbeginn vorgelegten Zahlen für das 2. Quartal 2020 jedenfalls steigende Umsätze und ein tiefrotes Ebit (= Ergebnis vor Zinsen und Steuern).

Die neuen Zahlen von QSC zeigten sequentielles Umsatzwachstum. Nach 34,1 Mio. Euro in Q1 2020 waren es 34,5 Mio. Euro in Q2 2020. Die Vorjahreszahlen nehme ich nicht als Vergleich, denn Mitte 2019 hatte sich QSC von der Telekommunikationstochter getrennt. Das brachte eine Menge „Cash“ und im Gegenzug fiel das Telekommunikationsgeschäft weg.

Der Vorstand von QSC meinte dazu sinngemäß, dass das Unternehmen danach zu einem Wachstumsunternehmen geworden ist. Gemessen am Umsatz stimmt das: Die Zahlen für das 2. Quartal 2020 zeigen den „vierten Anstieg in Folge“ im Hinblick auf den Umsatz. Und auch der Auftragseingang im 2. Quartal 2020 spricht für weiter steigende Umsätze, denn da wurden mit 36,0 Mio. Euro Auftragseingang ein neuer Rekord erzielt.

Für das gesamte Jahr 2020 prognostiziert QSC ein Plus beim Umsatz von „mindestens 13% auf mehr als 143 Mio. Euro“.

Also alles gut?

Ich finde nicht – denn die Profitabilität lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Gewiss, für dieses Jahr sind beim Ebit keine schwarzen Zahlen zu erwarten, vom Periodenergebnis (= Berücksichtigung von Zinsen und Steuern) ganz zu schweigen.

Denn erst ab dem 4. Quartal 2020 will QSC ein „nachhaltig positives EBITDA“ vorweisen. Und das Ebitda ist bekanntlich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das Ebitda in Q2 lag laut QSC bei -0,8 Mio. Euro nach -1,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

Doch für die Aktionäre und das ihnen zuzurechnende Eigenkapital ist es natürlich wichtig, wie sich das Periodenergebnis entwickelt. Da QSC laut eigenen Angaben keine Finanzverbindlichkeiten hat (der Verkauf des Telekommunikationsgeschäfts wurde zur Schuldentilgung genutzt), ist in dem Kontext der Blick auf das Ebit interessant. Denn das ist das Ergebnis vor Zinsen und Steuern.

Das Ebit lag allerdings in Q2 2020 mit -5,0 Mio. Euro in den tiefroten Zahlen. Und so toll sah da die Verbesserung zum Wert des Vorquartals (-5,3 Mio. Euro) auch nicht aus. Pi mal Daumen gerechnet:

Wenn das Ebitda bei -0,8 Mio. Euro und das Ebit bei -5,0 Mio. Euro lag, dann würde bei ausgeglichenem Ebitda immer noch ein Minus beim Ebit von -4,2 Mio. Euro anfallen. Insofern klingt das Ziel „nachhaltig positives Ebitda“ ab dem 4. Quartal 2020 für mich gar nicht sooo positiv.

Das sind für mich wichtigere Punkte als die Umfirmierung von QSC (soll ab Ende September „q.beyond“ statt „QSC“ heißen).





