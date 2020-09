Nebenwerte aktuell: Grenke – es bleibt spannend

Weitere Suchergebnisse zu "Grenke":

Bei Grenke bleibt es spannend. Kurz zusammengefasst geht es bekanntlich darum: Viceroy Research hat schwere Vorwürfe gegen Grenke erhoben und ist offensichtlich auf Krawall gebürstet. Es ist durchaus möglich, dass Viceroy Research aus Eigeninteresse handelt (Short-Positionen?), dazu weiß ich nichts Genaueres. Wenn es so ist, wäre das aber kein Grund dafür, dass die Vorwürfe nicht stimmen.

Nach den Vorwürfen von Viceroy Research ist die Grenke-Aktie deutlich gefallen. Da dachten vielleicht einige Aktionäre, wer weiß was da dran ist, nicht dass es hier um „Wirecard 2.0“ geht…

Grenke reagierte, zum Beispiel mit einem „Conference Call“, in welchem zu den Vorwürfen Stellung genommen wurde. Dieser Conference Call wiederum wurde von Viceroy Research sinngemäß als vage, irreführend und absichtlich undurchsichtig („vague, misleading ,and intentionally opaque“ heißt es im Originaltext) bezeichnet.

Wem kann man nun glauben? Die Grenke Aktie hat sich inzwischen auf ermäßigtem Niveau (Bereich ca. 30-35 Euro eingependelt) nach zuvor rund 55 Euro vor dem Kursrutsch. Das deutet auf eine abwartende Haltung einiger Investoren hin. Nach dem Motto: Wer weiß, ob an den Vorwürfen was dran ist, also ein signifikant niedrigeres Kursniveau ist aufgrund der im Raum stehenden Vorwürfe durchaus angemessen. Aber noch weitere Kurseinbrüche gab es eben auch nicht – denn wer weiß, vielleicht kann Grenke die Vorwürfe ja ausräumen.

In der Kritik steht z.B. die CTP („CTP Handels- und Beteiligungs GmbH“). Die sei ein „key player“ im Hinblick auf das Franchise-Modell von Grenke, so notierte ich mir während des Conference Calls. Pikant, pikant: Der stellvertretende Grenke-Aufsichtsratsvorsitzende Grenke soll die Muttergesellschaft von CTP von Grenke gekauft haben (Ende Januar 2020). Für mich sieht das nach einem Interessenskonflikt aus.

Nun, inzwischen ist ja klar, dass Wolfgang Grenke sein Aufsichtsratsmandat „ruhen“ lässt. Das könnte eine erste Auswirkung der Viceroy Research Vorwürfe sein.

Nun heißt es Warten auf ein Sondergutachten, das von Grenke angekündigt wurde. Zunächst hieß es, dass dieses von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG erstellt werden soll. Das fand ich nicht gerade optimal, da KPMG der Wirtschaftsprüfer für den Grenke-Geschäftsbericht 2019 war. Wäre da eine völlig unabhängige dritte Stelle nicht besser geeignet für ein Sondergutachten?

Das sah vielleicht nicht nur meine Wenigkeit so, denn wenig später teilte Grenke mit, dass ein weiteres Gutachten von Warth & Klein Grant Thornton erstellt werden soll. Um was es dabei gehen soll? Ich zitiere aus der Meldung von Grenke dazu: „Das Gutachten wird sich unter anderem auf die Marktüblichkeit der Bewertungen, die Vorteilhaftigkeit für die GRENKE AG und die Validierung der geschlossenen Kaufverträge einschließlich der beteiligten Parteien erstrecken.“

Und am Montag teilte Grenke etwas mit, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist: Man sichere der Bafin „umfassende Kooperation bei Sonderprüfung zu“. Denn demnach hat die BaFin eine Sonderprüfung in Auftrag gegeben. Was an den Vorwürfen wirklich dran ist – wer weiß! Da ich nicht investiert bin halte ich es angesichts der offenen Fragen wie der Heilige Augustinus: Im Zweifelsfalle lass die Hände davon.

Finanztrends by Michael Vaupel





