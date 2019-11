Nebenkriegsschauplatz: USA und China wegen Hong Kong im Clinch

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Spannungen zwischen den USA und China wegen der Lage in Hongkong auch am deutschen Aktienmarkt auf die Stimmung. Hinzu kommt ein voraussichtlich eher lustloser Handel angesichts des Feiertages in den USA. An dem zuletzt bereits ruhigen Börsengeschehen dürfte sich daher kaum etwas ändern.Interessant ist heute die Reaktion der Chinesen auf die US-Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong. US-Präsident Donald Trump hat diese nun mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. China hatte im Vorfeld mit "entschiedenen Gegenmaßnahmen" gedroht. Bislang hat Peking allerding nur erneut den US-Botschafter einbestellt.Das Beige Book, der Konjunkturbericht der US Fed liest sich freundlich. Die Wirtschaft wächst moderat und die Konjunkturaussichten für die weltgrößte Volkswirtschaft sind positiv. Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt aber aus Sicht der Unternehmen angespannt.Der Dax startet leicht im Minus bei 13.247 Punkten und bleibt am Vormittag etwa 0,3% im Minus. Das Jahreshoch bei 13.374 Punkten bleibt damit in Reichweite.Die Luftfrachtbranche steckt in der schlimmsten Krise seit zehn Jahren. Das sagte Peter Gerber, Lufthansa-Cargo-Chef, der "Börsen-Zeitung". "Wenn man eine Ergebnislage hat wie wir derzeit, dann muss man an der Kapazität arbeiten." Für die zweite Hälfte des kommenden Jahres rechnet Gerber mit einer Verbesserung des Geschäfts. Derweil geht es im Tarifkonflikt nicht voran. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO ist noch nicht zur Schlichtung bereit – hat aber andererseits auch keine neuen Streiks angekündigt.Die Lufthansa Aktie ist mit einem Abschlag von 1,3% schwächster Wert im Dax.Der Halbleiterhersteller AMS kommt auch beim zweiten Übernahmeversuch des Leuchtenherstellers Osram offenbar nicht wirklich voran. Es haben bisher kaum Osram-Aktionäre das Angebot angenommen. Dass AMS die Osram-Aktionäre gebeten habe, gut eine Woche vor Ablauf des Kaufangebots die Aktien anzudienen, klinge fast schon nach Panik, sagte ein Händler.Chancenlos, sagen Fußballexperten, war der BVB in der der Champions League gegen den FC Barcelona. Der BVB verliert 1:3. Es wird immer schwieriger, die KO Runde zu erreichen – dort, wo die höchsten Einnahmen locken. Anleger wenden sich heute erneut ab, wie auch schon nach dem (drohenden) Debakel in der Bundesliga gegen den Tabellenletzten Paderborn (Endstand 3:3, nach Rückstand 0:3 zur Pause)Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.