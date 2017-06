Natural Gas - Mit gigantischem Potential!

An dieser Stelle gehen wir aufgrund der häufigen Annahme, dass WTI Öl die Preisbildung von Natural Gas (NatGas) direkt beeinflusst, auch auf diesen Mythos ein. Wir hatten hierzu bereits in der Vergangenheit zwei Sonderberichte veröffentlicht und werden den Markt in absehbarer Zukunft auf Wunsch unserer Abonnenten bald mit in unser Angebot aufnehmen.

Dies gesagt, müssen wir zuallererst unterstreichen, dass wir keine direkte Korrelation zwischen den beiden Märkten sehen. Erst Recht keine, die sich nachhaltig über längere Zeit abbilden lässt. Mit der Entfachung des politischen Bühnenspiels im Nahen Osten, das in der Hauptrolle von Katar besetzt wird, stellt sich vielen die Frage, welchen Einfluss dies auf den NatGas-Preis haben wird.

Zurückzuführen ist dies auf die Begründung, dass Katar mit dem North Field auf dem größten Erdgasvorkommen der Welt sitzt, was dem Zwergstaat auch dazu verhilft, das höchste Pro-Kopf-Einkommen weltweit zu erwirtschaften. Wir sehen hier absolut keinen Einfluss auf die weitere Entwicklung und konzentrieren uns auf die im Chart hinterlegten Szenarien.

Diese konnten bis auf das leichte Überschießen des Wiederstandes bei $3.347 eingehalten werden und bilden aktuell den erwarteten Rücksetzer in Welle alt. (ii) in Grün aus. Primär müssen wir jedoch unter $3.419 davon ausgehen, dass wir uns auf dem Weg in Richtung $2.60-$2.80 befinden, um wie im Chart hinterlegt Welle 2 in Grün auszubauen. Übergeordnet gehen wir jedoch nach wie vor von einer bevorstehenden Rally aus, die den Markt im ersten Schritt in den Bereich von $8 treiben wird. Das heißt wir sprechen in den folgenden Bewegung von einem Anstieg von weit über 100%.









Wer sich hier daran hält, den Markt ausschließlich in Form von Alpha Positionen zu handeln, kann dem erwarteten Abverkauf entspannt entgegenblicken und diesen sogar für Nachkäufe nutzen. Kommt es zu einem Tagesschluss unter dem bisherigen Tief in Welle alt. (ii) in Grün bei $2.935, sinken die Wahrscheinlichkeiten für dieses Szenario drastisch und lassen unsere Primärerwartung als für uns einzige Entwicklungsmöglichkeit des weiteren Verlaufs übrig.





Somit ist NatGas für uns nach wie vor einer der Märkte mit dem größten Aufwärtspotenzial und der attraktivsten Bepreisung für die Hinterlegung einer langfristigen Alpha-Position. Bei Fragen hierzu, unseren Updates oder Handelsinstrumenten, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.



© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG