Natural Gas - Es wird heiß!

Ich muss hier gar nicht viele Worte verlieren, es sieht gut aus im NatGas. Wie Sie wahrscheinlich wissen, sehen wir Mittel bis langfristig einen Preis von 6 Dollar im NatGas. Das heißt es wird ordentlich in der Kasse klingeln, wenn man sich klug positioniert.

In NatGas starten die Bullen Ihre Offensive und brechen nach oben aus dem Long Zielbereich aus. Auch wenn hier unter 2.53$ noch kein Tief im Markt bestätigt wurde, ist dies ein erstes Zeichen und Schritt in die richtige Richtung. Am Montag werden wir in unserem NatGas Sonderupdate genau auf die aktuelle Situation und den richtigen Zeitpunkt für Einstieg und Stopp eingehen. Wenn auch Sie dies per E-Mail erhalten wollen, melden Sie sich hier kostenlos an: www.hkcmangement.de