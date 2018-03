National Australia Bank begibt Bond

Weitere Suchergebnisse zu "National Australia Bank":

Auch die National Australia Bank war in der Handelswoche am Kapitalmarkt aktiv und hat eine neue Anleihe mit einer Laufzeit von sechs Jahren begeben. Der bis zum 13.03.2024 laufende Bond (WKKN: A19WL3) im Volumen von 200 Millionen Schweizer Franken ist mit einem Kupon von 0,250 Prozent ausgestattet. Die nächste Zinszahlung ist am 13. März 2019. Die Anleihe ist zu einer Mindeststückelung von 5.000 Franken nominal handelbar.