National Australia Bank (NAB): Gut unterstützt nach oben

von Manfred Ries

Natl. Austr. Bk. (Monatschart): Kampf um den nächsten Widerstand.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 15. Dezember 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell einen Blick wert: die …

…Emerging Markets! Folgen Sie mir heute mal wieder nach Australien – kein Emerging Markets im eigentlichen Sinne zwar, gleichwohl ein Handelsplatz, der hierzulande eher ein Schattendasein fristet. Zumindest außerhalb von Minenwerten. Heute greife ich die National Australia Bank Ltd. (NAB) (WKN: 853802) auf. Die Papiere haben in den vergangenen drei Monaten mit extrem hoher Volatilität auf sich aufmerksam gemacht. Doch der harte Widerstand ~18,37 EUR blieb und bleibt auch heute noch bestehen. Damit spitzt sich die Charttechnik weiter zu: Unterstützung einerseits; Widerstand andererseits – und die Kurse von NAB mittendrin.

Die National Australia Bank mit Sitz in Melbourne ist die viertgrößte Bank Australien. Das Market Cap beträgt umgerechnet ~58,6 Mia. EUR. Mit einem KGV (2022e) von ~13,7 ist das Papier solide bewertet und die Dividendenrendite (2022e) beläuft sich auf ~5,2% vor Steuern. Das Gros der Analysten ist positiv für die NAB gestimmt.

Wie geht es weiter? Die Rückkehr zur Normalität in Australien nach einem der weltweit längsten Corona-Lockdowns, schafft Kursphantasie. Im Falle der NAB-Aktie könnte ein nachfolgendes Target im Bereich ~19,70 / 20,00 EUR angelegt sein. Auf der Unterseite gilt es für Anleger, die noch immer steigende 200-Tagelinie als engmaschige Unterstützung zu beachten. Die Kursmarke ~15,79 EUR gilt unter Chartisten als größerer Support. Die NAB-Aktie kostet aktuell an der Heimatbörse in Sydney: 28,46 AUD (+/- 0,0%). Kurs in Frankfurt: 17,96 EUR (+0,1%).

Übrigens: in meiner vergangenen Aussendung vom 10. Dezember ging es um die chinesische Tsingtao Brewery: die Notierungen sind zwischenzeitlich, wie von uns angekündigt, über den Widerstand von 8,17 EUR gesprungen! Kurs aktuell am Mittwoch: 8,20 EUR. Besprechungskurs vom 10. Dezember: 7,86 EUR. Der Break out ist zwar noch nicht signifikant, doch – er arbeitet daran!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen noch schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – weltweit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.