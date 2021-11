National Australia Bank (NAB): Auf Mehrjahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "National Australia Bank":

Natl. Austr. Bk. (Monatschart): Der neuliche Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch belebt.

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell einen Blick wert: die …

…Emerging Markets! Konkret geht es um Australien – kein Emerging Markets im eigentlichen Sinne zwar, doch es ist ein Handelsplatz, der nicht wirklich im Fokus der Anleger steht: ein Fall für unseren Newsletter! Heute möchte ich die National Australia Bank Ltd. (NAB) (WKN: 853802) besprechen. Die Papiere haben sich bereits im Vormonat extrem stark präsentiert und setzen ihren Aufwärtstrend im laufenden Handelsmonat November fort. Dabei wird die positive Trendphase von der ansteigenden 200-Tagelinie untermalt. Positiv ist zu bewerten, dass die Kursmarke ~18,37 EUR im November überwunden wurde. Dieser Break out könnte sich jetzt sogar als signifikant erweisen! Auf der Unterseite gilt es für Anleger, die Kursmarke ~15,79 EUR als Support im Visier zu haben.

Die National Australia Bank mit Sitz in Melbourne ist die viertgrößte Bank Australien. Das Market Cap beträgt umgerechnet ~62,9 Mia. EUR. Mit einem KGV(2022e) von ~16 ist das Papier solide bewertet und die Dividendenrendite (2022e) beläuft sich auf ~4,5% vor Steuern.

Das Gros der Analysten ist positiv für die NAB gestimmt. Dies umso mehr, als die Wirtschaft Australiens – nach einer Rückkehr zur Normalität nach den aktuell noch gültigen Corona-Einschränkungen in Down Under – hohen Nachholbedarf aufweist. Gegenwärtig kostet eine NAB-Aktie wieder so viel, wie letztmalig Anfang 2018. Der positive Trend sollte sich fortschreiben mit einem nachfolgenden Target im Bereich ~19,70 / 20,00 EUR.

Die NAB am Mittwoch, 10. November an der Heimatbörse in Sydney: 30,15 AUD (+4,4%). Kurs in Frankfurt: 18,95 EUR (+4,2%).

Übrigens: in meiner vergangenen Aussendung vom Montag ging es um die Attraktivität des Gold-Preises: die Notierungen sind zwischenzeitlich, wie von uns angekündigt, über den Widerstand von 1840 USD gesprungen! Höchstkurs am Mittwoch: 1868,40 USD. Ein großer Sprung! Der Break out ist zwar noch nicht signifikant, doch – er arbeitet daran!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

