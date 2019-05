NatGas - Verdoppelung nach Bodenbildung!

Auch wenn NatGas sich bisher über $2.429 stabilisieren konnte und damit nur 4 Cent von unserem Zielbereich entfernt, sehen wir den Markt noch nicht am Ziel seiner Abwärtsbewegung in Welle [2] in Grün angekommen.

Primärerwartung bleibt hier nach wie vor ein Anlaufen des Bereiches von $1.849 - $2.382, um einen nachhaltigen Boden abzuarbeiten. Wichtig bleibt hierbei, dass sich der Markt unter $2.869 hält, um den Abwärtsdruck in Richtung des Zielbereiches weiterhin aufrecht zu erhalten. Auch wenn der Markt den anvisierten Zielbereich bisher um 4 Cent verpasst hat, sehen wir den Markt diesen weiterhin anlaufen.

Langfristig gehen wir hier von einer Bodenbildung aus, in deren Anschluss es zu deutlich höheren Notierungen im Bereich von $5 - $6 kommen wird. Das bedeutet wir sprechen von 100%-200% Anstieg nach Bodenbildung!

Wir wollen an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, dass wir den Markt ausschließlich mit Alpha-Positionierungen handeln, um nicht zu riskieren, bei einem letzten Abverkauf doch noch aus dem Markt geschmissen zu werden. Shorten werden wir den Markt so kurz vor der erwarteten Bodenbildung nicht mehr, da das Risiko, hier von den Bullen überrascht zu werden, zu groß ist.